Çfarë ka ndryshuar në jetën e Johnny Depp dhe Amber Heard, një vit pas gjyqit?

Në Shqipëri ishte vonë në mbrëmje, kur, më 1 qershor 2022, në Gjykatën e Qarkut Fairfax në Virxhinia, juria vendosi: Amber Heard shpifi ndaj Johnny Depp. Por saktësisht një vit më vonë, çfarë ndodhi me ta? Ndërkohë, premtimi i Heard për të apeluar pas vendimit përfundoi keq, por në fund të vitit 2022 të dyja palët arritën një marrëveshje. Amber nuk do të duhet të paguajë më 10 milionë dollarë plus 350,000 dollarë dëmshpërblim ndaj ish-bashkëshortit të saj, as Johnny nuk do të duhet të bëjë të njëjtën gjë me 2 milionë dollarët. Do të jetë “vetëm” Heard që do t’i paguajë Depp 1 milion dollarë. Jeta e të dyve, megjithatë, ka pasur një ndryshim drastik. Më shumë në errësirë ​​për aktoren, triumfuese për Depp.

E para ka vendosur të ndryshojë jetën e saj. Ajo shiti shtëpinë amerikane, u largua nga Hollywood dhe shkoi në Spanjë. Madje “El Mundo” thotë se, në qëndrimin e saj të parë në Majorka, do të kishte marrë me qira një vilë duke vendosur në derë një emër fiktiv, atë të Martha Jane Cannary. Më pas ajo do të kishte lëvizur jashtë Madridit, ku bën një jetë shumë normale me vajzën e saj Oonagh Paige. Për Xhonin, nga ana tjetër, ishte një rikthim në jetë, pak a shumë siç tha pas vendimit. Muzika e “rehabilitoi”, me bashkëpunimet e shumta live me mikun e tij të ndjerë, Jeff Beck, i cili vdiq në fillim të vitit, dhe kinemanë. Depp rifilloi nga “Jeanne du Berry”, e prezantuar me shumë stil në Festivalin e Filmit në Kanë. Megjithatë, TMZ tregoi se si prioritetet e tij kanë ndryshuar diametralisht në krahasim me të kaluarën. Jo më festa. Shëndeti në radhë të parë për Johnny-n, ndaj edhe nëse vetëm pak ditë më parë ka lënduar kyçin e këmbës, duke munguar në turneun me grupin e tij “Hollywood Vampires”.

Por kush është në zemrën e tyre? Nëse u fol shumë për Amberin, edhe nëse ai duhet të jetë beqar për momentin, edhe Johnny ka përjetuar një gjendje të ngjashme. Historia me një nga avokatët e tij, jo Camila Vasquez, Joelle Rich përfundoi në fund të vitit 2022. Për momentin ai do të dukej i lirë (me disa të njohura), ndërsa po shijonte relaksin në fshatin anglez të Somerset, ku ka një pronë. Kush e di se çfarë do të ndodhë në të ardhmen në jetën e tyre…