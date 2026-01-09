Çfarë i bërtiti Maignan arbitrit Mariani: ishte i tërbuar pas penalltisë së Stanciu

Videoja në Francë është bërë virale deri në atë pikë sa ka vënë Mike Maignan në shënjestër. Është një fragment i transmetuar nga DAZN France: tregon zemërimin dhe shpërthimin e ashpër, në kufijtë e fyerjeve dhe sharjeve, që Mike Maignan thuhet se ia ka drejtuar arbitrit Mariani pas penalltisë së humbur nga Stanciu. “Kurvë e nënës sate, je bir bus*tre”, është sipas mediave shprehja fyese e shqiptuar pasi rreziku kaloi, kur adrenalina ishte ende e lartë dhe shfaqej edhe me shpërthime të tilla. A ishte e drejtuar ndaj arbitrit? Rindërtimi i mediave shkon në këtë drejtim, duke parë tonet e ndezura dhe situatën.
Në pamje shihet edhe ndërhyrja e Adrien Rabiot, i cili e merr bashkëkombasin për krahu, përpiqet ta qetësojë dhe e largon prej andej, duke i shmangur telashe më të mëdha duke pasur parasysh sa nervoz ishte për mënyrën se si kishin shkuar gjërat. Sjellja e portierit shkon paralel me gjestin “të pistë”, antisportiv, të kryer nga Pavlovic dhe Tomori pikërisht në rastin e penalltisë që mund t’i kishte sjellë Milanit një humbje të hidhur dhe Genoas 3 pikë shumë të rëndësishme për mbijetesën.
Videoja virale e Maignan dhe fyerjet ndaj arbitrit Mariani
Llogaria e DAZN France ka shpërndarë në rrjete sociale edhe një tjetër klip të shkurtër ku shihet Maignan duke diskutuar ashpër me arbitrin. Nga ajo sekuencë është edhe një pjesë e ref-cam që tregon qartë përballjen mes tyre, tensionin e atyre momenteve dhe protestat e ashpra për akordimin e asaj penalltie që, sipas milanistëve, ishte e padrejtë.
Pse? Ata nuk e konsideronin ndërhyrjen e Bartesaghi të dënueshme me penallti dhe ankoheshin edhe për mosdhënien e një tjetër penalltie për një rast step-on-foot (shkelje tipike) nga Ostigard ndaj Fullkrug. Por është në fund të ndeshjes, pas gjuajtjes së Stanciu që përfundoi lart mbi traversë, që Maignan humb kontrollin. Ai është i tërbuar dhe, kur vjen vërshëllima e trefishtë e Mariani, fillon të shajë.
Përshtypja është se e ka me arbitrin, “fajtor” për dhënien e asaj penalltie në minutën e 95-të që mund të kishte ndryshuar gjithçka dhe të kishte dëmtuar Milanin. Gabimi i lojtarit të Genoas, megjithatë, nuk mjaftoi për të qetësuar zemërimin e portierit të kombëtares franceze, i tërbuar në momentin e kthimit në dhomat e zhveshjes. “Kurvë e nënës sate, bus*tre”, thuhet se shpërtheu Maignan, i shoqëruar më pas drejt dhomave të zhveshjes nga Adrien Rabiot.
Ai ishte jashtë vetes për atë që ndodhi gjatë një ndeshjeje që Milani rrezikoi ta fitonte (por nuk arriti të shënojë më shumë se një gol, pavarësisht 32 gjuajtjeve në portë dhe dominimit absolut në pjesën e dytë) dhe rrezikoi ta humbiste në pak minuta shtesë.
😤 | Mike Maignan était particulièrement remonté contre l’arbitrage hier soir. 🗣🇫🇷 #MilanGenoa pic.twitter.com/T6hgeOyaij
— DAZN France (@DAZN_FR) January 9, 2026