Çfarë fshihet pas shkarkimit të Enzo Maresca nga Chelsea: zbulohen kontaktet me City

Enzo Maresca nuk është më trajner i Chelsea, me klubin që ka publikuar një komunikatë zyrtare në orët e vona të paradites të së enjtes, më 1 janar, duke e hapur vitin 2026 me një ndryshim rrënjësor në drejtimin e skuadrës londineze. Mungesa e trajnerit para mikrofonave pas ndeshjes kundër Bournemouth kishte treguar tashmë një përçarje totale dhe të pariparueshme, e më pas e konfirmuar nga njoftimi zyrtar për një ndarje “me marrëveshje të përbashkët”. Por pas vendimit për ta mbyllur aventurën pas vetëm një viti e gjysmë nuk qëndrojnë vetëm rezultatet e dobëta të fundit në fushë: përplasjet me stafin mjekësor të Chelsea dhe kontaktet, që duket se janë të konfirmuara, me Manchester City – kundërshtari i radhës në Premier League – kanë qenë dy elementët që e kanë çuar gjithçka drejt prishjes.
Chelsea zyrtarizon shkarkimin: “Një ndryshim për të mirën e skuadrës”
“Chelsea Football Club dhe trajneri Enzo Maresca janë ndarë”. Kështu hapet komunikata zyrtare e Chelsea-t, pas zërave të fundit që flisnin për një martesë tashmë në fund. “Gjatë qëndrimit të tij në Klub, Enzo e udhëhoqi skuadrën drejt suksesit në UEFA Conference League dhe në Kupën e Botës për Klube FIFA. Këto suksese do të mbeten një pjesë e rëndësishme e historisë së fundit të klubit dhe e falënderojmë për kontributin e tij. Me objektiva kyç ende për t’u arritur në katër kompeticione”, përfundon nota, “përfshirë kualifikimin në Champions League, Enzo dhe Klubi besojnë se një ndryshim i ofron skuadrës mundësitë më të mira për ta rikthyer sezonin në rrugën e duhur. I urojmë Enzos më të mirën për të ardhmen.”
Një komunikatë klasike për qëllime të ndryshme dhe vizione të papajtueshme, që kanë çuar në konsumimin e një marrëdhënieje që e ka zhytur Chelsea në fushë me rezultate shumë të dobëta: Blues kanë fituar vetëm një herë në shtatë ndeshjet e fundit të Premier League dhe të martën mbrëma u fishkëlluan në Stamford Bridge, kur Bournemouth i ndali në barazimin 2-2. Por statistikat dhe renditja do të ishin vetëm preteksti më i përshtatshëm dhe më komod për të justifikuar një ndarje që ka rrënjë shumë më të thella dhe komplekse.
Përplasjet mes Maresca dhe stafit mjekësor të Chelsea
Së pari, Enzo Maresca ka hyrë në konflikt me stafin mjekësor të klubit anglez. Për Chelsea, konfirmojnë burime pranë ambientit të Blues, në përgatitjen dhe menaxhimin e lojtarëve, sidomos përballë dëmtimeve sezonale, Maresca kishte kartë të bardhë të plotë dhe pikërisht aty ka dështuar, me disa titullarë të ndalur në infermieri. Për trajnerin italian, përkundrazi, kjo “disponueshmëri” për ta “përgjegjësuar” për gjendjen e skuadrës ishte thjesht një mënyrë për ta lënë pa asnjë mbrojtje apo filtër, duke e ekspozuar ndaj kritikave dhe tifozëve.
Maresca dhe City: kontakte pavarësisht kontratës me Chelsea
Por nëse aspekti mjekësor ka pasur ndikimin e vet, ajo që e ka shtyrë drejtuesit e Blues të ndërmarrin hapin vendimtar kanë qenë konfirmimet e kontakteve me Manchester City, pavarësisht kontratës deri në 2029 në Londër. Kontakte që kishin qarkulluar edhe disa javë më parë dhe e kishin detyruar teknikun Maresca t’i mohonte publikisht, duke i quajtur “spekulime dhe aludime” të një shtypi që donte t’i bënte keq atij dhe klubit. Megjithatë, nga Londra vjen lajmi se më shumë se një qasje ka pasur dhe se kjo nuk i ka pëlqyer aspak shoqërisë, e cila ka thirrur në rend agjentin e fuqishëm Jorge Mendes, deri në vendimin për ta mbyllur marrëdhënien. Të paktën dy takime tashmë janë të certifikuara dhe janë marrë si arsyeja kryesore e shkarkimit.
Rosenior në pole, por del edhe emri i Farioli nga Porto
Tani mbetet për t’u kuptuar se kush do ta zëvendësojë italianin Maresca te Chelsea, me zëra që ndjekin njëri-tjetrin nga ora në orë. Më i favorizuari? Kandidati kryesor do të ishte Liam Rosenior, trajner i Strasburgut, klub francez i Ligue 1 i lidhur me Blues, por mes emrave është edhe Francesco Farioli. Trajneri aktual italian i Portos po surprizon të gjithë për rezultatet dhe cilësinë e lojës në Portugali. Ku do të jetë shumë e vështirë të shkëputet në mes të sezonit, edhe për shkak të një klauzole lirimi prej 20 milionë eurosh që e ndërlikon më tej çdo tentativë.