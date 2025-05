Çfarë duhet ditur për pasanikët e Paris FC, ekipi i dytë i Parisit: tani derbi me PSG

Parisi do të ketë nga sezoni 2025-2026 dy skuadra në Ligue 1. Përveç PSG-së, që sapo ka fituar sërish titullin dhe është në gjysmëfinale të Champions League, i shtohet edhe Paris Football Club, i njohur “thjesht” si Paris FC, që me barazimin 1-1 kundër Martigues ka siguruar matematikisht ngjitjen. Do të jetë derbi, por do të jetë diçka më shumë se një ndeshje e zakonshme mes dy skuadrave të së njëjtës qytet. Sepse skuadra tjetër e Parisit ka ambicie të mëdha dhe shumë burime, pasi klubi kontrollohet nga grupi Red Bull dhe nga familja e Bernard Arnault, mbreti i luksit, njeriu i pestë më i pasur në botë.

Historia e Paris FC

Paris FC dhe Paris Saint Germain janë të lidhura. Sepse Paris FC dhe Saint Germain u bashkuan në vitin 1970, por dy vite më vonë secila mori rrugën e vet. Rruga e Paris FC ka qenë e mbushur me vështirësi. Ka pasur vështirësi, dy sezone në D1 (ashtu quhej Ligue 1 atëherë), në vitet ’70, pastaj fundtabela dhe një ngjitje e gjatë, që kulmoi tani me promovimin.

Ngjitje e mundësuar nga investimet e familjes Arnault dhe Red Bull, që ka si superkëshilltar Jurgen Klopp. Ideja themelore e klubit është e qartë: synohet arritja në nivelet më të larta të futbollit francez dhe më pas edhe në Europë. Buxheti nuk do të jetë i vogël, por shpenzimet nuk do të jenë të çmendura – fokusi do të jetë te shumë të rinj me talent.

Stadiumet e PSG dhe Paris FC janë ngjitur

Rivaliteti brenda qytetit ekziston dhe me gjasë do të bëhet edhe më i fortë në të ardhmen, përveç të tjerash sepse stadiumet e të dy skuadrave janë praktikisht ngjitur me njëri-tjetrin. Parc des Princes dhe Stade Jean Bouin ndahen vetëm nga një rrugë. Por marrëdhëniet mes pronarëve janë të shkëlqyera. Al-Khelaifi dhe Antoine Arnault kanë respekt për njëri-tjetrin dhe janë të lidhur nga një miqësi. Antoine Arnault është shpesh i pranishëm në ndeshjet e PSG-së dhe ka qenë i ftuar edhe në një event të rëndësishëm të Paris Saint-Germain. Por tani do të bëhet seriozisht – sigurisht, do të jetë e vështirë të ngjitesh shpejt drejt majës, edhe pse me investimet e duhura gjithçka mund të ecë më shpejt nga sa pritej.

Pronësia mes familjes Arnault dhe Red Bull

Paris FC është skuadra e familjes Arnault. Bernard, kreu i familjes, është 76 vjeç dhe ka një pasuri të vlerësuar në 150 miliardë euro. Një nga djemtë, Antoine, ka vendosur të investojë në futboll, në bashkëpunim me Red Bull. Vetvetiu, duke i bashkuar këta elementë, del diçka me potencial jashtëzakonisht të fuqishëm.

Por Paris FC dëshiron të ecë me faza. Jo me politikën e hapave të vegjël, por me atë të investimeve të mirëmenduara. Aktualisht, familja Arnault, përmes holdingut Agache, zotëron 52% të klubit, ndërsa Red Bull zotëron 11%. Deri në vitin 2027, ata do të blejnë pjesën e mbetur të aksioneve, të cilat i përkasin presidentit Pierre Ferracci. Ndërkohë, objektivi i parë është arritur: ngjitja në Ligue 1 dhe derbi me PSG-në.