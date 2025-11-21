Çfarë do bëjë Andrea Agnelli tani që përfundoi skualifikimi: tifozët e Juves presin

Pas 34 muajsh pritje Andrea Agnelli mund të kthehet në botën e futbollit: ish-presidenti i Juventusit, në detyrë nga viti 2010 deri në 2023, ka shlyer ndalimin e nisur në janar 2023 pas hetimit Prisma, që e çoi të paraqiste dorëheqjen pas 13 vitesh në drejtimin e klubit dhe 19 trofeve të fituar, mes të cilëve edhe 9 tituj kampionë radhazi. Pas më shumë se dy vitesh ai do të mund të ketë sërish role në FIGC, UEFA dhe FIFA dhe kështu do të mund të punojë sërish në botën e futbollit.
Ai mund të kthehet gjithashtu të ketë një rol te Zonja e Vjetër me përfundimin e skualifikimit, por rruga e tij mund të mbetet shumë larg fushave të futbollit. Pas ndalimit ai u transferua në Amsterdam me partneren dhe dy vajzat, ndryshoi jetë dhe iu përkushtua holdingut të tij që po jep rezultate shumë të mira. Së fundmi kishte komentuar çështjen e tij gjyqësore me një postim të gjatë në rrjetet sociale, pa hapur kurrë konkretisht derën për një rikthim në botën e futbollit.
Çfarë do të bëjë Agnelli pas përfundimit të ndalimit
Mbyllet një kapitull i gjatë i jetës së ish-presidentit të Juventusit, i cili që nga sot është i lirë të kthehet në botën e futbollit me çdo lloj roli. Ndalimi prej 34 muajsh nisi pas hetimeve të kryera në hetimin Prisma që zbuloi sistemin e plusvalencave fiktive të zbatuara nga bardhezinjtë: Kolegji i Garancisë i CONI-t kishte rrëzuar apelimin e tij duke konfirmuar kështu skualifikimin shumë të gjatë (të dhënë gjithashtu për Fabio Paratici, Federico Cherubini dhe Maurizio Arrivabene), të nisur më 20 janar 2023 dhe të përfunduar pikërisht sot. Agnelli do të mund të ketë sërish një rol institucional ose brenda një klubi, por ndërkohë karriera e tij ka marrë një kthesë tjetër që mund ta mbajë larg nga mjedisi i tij i vjetër.
Menjëherë pas vendimit që konfirmoi ndalimin, ish-numri një i Juves u transferua në Amsterdam së bashku me partneren dhe dy vajzat. Aty Agnelli ka holdingun e tij, Exor N.V., një shoqëri financiare holandeze e kontrolluar nga Giovanni Agnelli B.V.: në vitet e fundit shoqëria ka regjistruar fitime të rëndësishme dhe për këtë tani gjithë vëmendja është përqendruar te aktivitetet e familjes dhe jo te Juventusi, që mbetet vetëm pjesë e së kaluarës së tij.
Ai vetë e kishte konfirmuar këtë në postimin e publikuar në shtator, në të cilin sqaronte të tashmen e tij por edhe të ardhmen: “Angazhimi im si investitor në temën e tranzicionit energjetik vazhdon falë zhvillimit të FIEE, Fondi Italian për Efiçiencën Energjetike, që vepron prej gati dhjetë vitesh nën drejtimin e një menaxhmenti ekspert. Prej më shumë se dy vitesh tashmë jetoj në Amsterdam, qytet në të cilin, me familjen time, kemi vendosur të vendosemi dhe nga i cili do të ndërtoj projektet e mia të ardhshme.” Fjalë shumë të qarta që i mbyllin përfundimisht derën një rikthimi në Torinon e futbollit.