Çfarë bën sot Gonzalo Higuain, i zhdukur nga futbolli për të jetuar jetën që donte

Imazhet e fundit që kemi për Gonzalo Higuain janë ato të një bomberi që la gjurmë të mëdha në Itali, por fotografia me kanotierë dhe shapka e bërë në një dyqan në Miami i riktheu të gjithë në realitet: kanë kaluar katër vite nga tërheqja e tij dhe argjentinasi ka preferuar të largohet nga vëmendja për të jetuar jetën e rezervuar që kishte dashur gjithmonë. Sot është 38 vjeç dhe jeton në Florida, ku vendosi të qëndrojë pas përfundimit të karrierës me Inter Miami.
Për të dihet shumë pak, pasi nuk poston në rrjetet sociale që nga viti 2019 dhe qëndron larg çdo lloj thashethemi. Partnerja e tij është modelja dhe stilistja Lara Wechsler, e njohur në vitin 2015 kur luante te Napoli, dhe bashkë kanë një vajzë, Alma, e lindur në vitin 2018. Për pjesën tjetër, Pipita vazhdon të mbajë një profil të ulët dhe fotografia e fundit (e modifikuar me AI) është i vetmi informacion për të prej vitesh.
Jeta e Higuain pas tërheqjes
Ish-sulmuesi është vendosur në Miami, ku e mbylli karrierën si futbollist. Bën një jetë normale mes familjes, ndeshjeve të padelit dhe një pune prapa skenave te Inter Miami që i lejon të mos jetë në plan të parë. Dy vite më parë ai u punësua si mental coach dhe Player Development Coach: në thelb merret me zhvillimin e sektorit të të rinjve, me fokus te shëndeti mendor i lojtarëve. Një temë shumë e rëndësishme për të, për të cilën kishte folur edhe para tërheqjes.
Në vitin 2021 kishte treguar se nuk donte më të qëndronte në futboll sepse ishte një ambient toksik: “Për 15 vite nuk kam pasur një jetë normale, tani disa gjëra nuk i duroj më. Ndihesha sikur nuk kisha as të drejtën të mbrohesha nga njerëzit që më ofendonin. Më është dashur të ul kokën kur më kanë munguar respektin”. Pak para tërheqjes kishte thënë se donte të bëhej mental coach, një objektiv që e ka arritur te Inter Miami.
Çfarë bën sot Pipita
Sot, në moshën 38-vjeçare, Higuain preferon një jetë normale, larg luksit dhe vëmendjes mediatike. Ka zgjedhur të qëndrojë larg intervistave dhe çdo aktiviteti publik. Ka arritur të bëhet mental coach, duke ndihmuar të rinjtë të ndërtojnë karrierën e tyre. Në dokumentarin “Mi Verdad” kishte folur për ambientin toksik të futbollit, presionin mediatik dhe dëshirën për të ndryshuar jetë.
Ia ka dalë: për të dihet shumë pak dhe jeton pikërisht jetën që donte.