Çfarë bën sot Dani Alves pasi doli nga burgu: është predikues evangjelist

Dani Alves ka kthyer faqe dhe po përpiqet të harrojë vitin e fundit që e ka vënë rëndë në provë. Braziliani ishte dënuar me më shumë se katër vjet burg për dhunë dhe detyrim ndaj një gruaje që e kishte akuzuar për ngacmim seksual, dhe kishte kaluar disa muaj pas hekurave në Brazil, por më pas u shpall i pafajshëm për mungesë provash.

Pas 14 muajsh të kaluar në burg ai fitoi sërish lirinë, por zgjodhi të ndryshojë jetën duke u larguar nga bota e sportit dhe duke u zhdukur nga vëmendja e mediave. Rasti i tij gjyqësor ishte ndjekur me kujdes nga e gjithë bota, por tani ai është zhdukur nga skena, duke iu përkushtuar një veprimtarie të re: ish-futbollisti jeton në Spanjë dhe është bërë predikues ungjillor.


Besimtarët e një kishe në Girona kanë gjetur një predikues të ri që udhëheq ritet e tyre. Është Dani Alves, i cili, pasi u shpall i pafajshëm nga akuza për dhunë seksuale, ka vendosur të largohet nga futbolli për t’iu përkushtuar veprimtarisë së re dhe për të rizgjuar zjarrin e besimit: prej disa kohësh ai është bërë predikues ungjillor për kishën e qytetit spanjoll. Në internet qarkullojnë pamje nga fjalimet e tij, ku ai i referohet edhe muajve të kaluar në burg: “Duhet të kesh besim, unë jam prova. Sepse atë që Zoti premton, Zoti e mban. Kam bërë një besëlidhje me Zotin në momentin më të keq të jetës sime: Ai më mori, më çoi në Kishë për udhëtimin tim, dhe sot jam në këtë rrugëtim falë Tij.”

Edhe në profilin e tij në Instagram, toni i fotove është krejtësisht i ndryshëm nga e kaluara. Ka shumë pak hapësirë për futbollin, nga i cili ish-mbrojtësi i Juventusit është shkëputur plotësisht pasi rifitoi lirinë, ndërsa shihen shumë foto me Biblën në dorë, të shoqëruara me vargje të ndryshme të Ungjillit. Pas shpalljes i pafajshëm, ai ka rifilluar gjithashtu lidhjen me modelen Joana Sanz, me të cilën pret fëmijën e parë, dhe e cila e ka mbështetur edhe në këtë aventurë të re, ku ai po ndan përvojën e tij në shërbim të besimtarëve të kishës ungjillore.

 

