“Çështja Vinicius”, dhoma e zhveshjes kundër Xabi Alonso: klimë e tensionuar te Real

E megjithatë Real Madrid është aty, pikërisht aty ku pritet të jetë: në vend të parë në renditjen e La Liga, me një pikë më shumë se Barcelona. Por në javën e fundit ka ardhur barazimi i dytë radhazi dhe loja nuk po ngjit. Dhe, mesa duket, as marrëdhënia mes dhomës së zhveshjes dhe teknikut Xabi Alonso. Kështu në Spanjë po bëhen gjithnjë e më të këmbëngulshme zërat sipas të cilëve disa lojtarë do të donin shkarkimin e trajnerit. Dhe pastaj është rasti Vinicius Junior, i pakënaqur dhe një hap larg largimit.
Goli i Bellingham në minutën e 87 me të cilin blancos shmangën humbjen kundër Elche (dhe që vjen pas 0-0 kundër Rayo Vallecano) mund të ketë shmangur telashe edhe më të mëdha, por mediat iberike flasin hapur për një “fuči real”: tifozë të tërbuar, siç raporton Ok Diario, por edhe një pjesë e dhomës së zhveshjes do të ishte në gjendje lufte, e pak bindur nga menaxhimi i grupit nga Xabi Alonso. Ish-trajneri i Bayer Leverkusen nuk do të ishte në rrezik, të paktën për klubin, por duket e qartë që me disa lojtarë ka dallime të rëndësishme.
“I pakënaqur” është një nënvleftësim nëse mendohet për Vinicius Junior: anësori brazilian është në marrëdhënie shumë të këqija me trajnerin pas zëvendësimit në El Clasico kundër Barcelonës: një akt “cënimi të majestetit”, mesa duket, që e ka çuar lojtarin të kontestojë hapur zgjedhjen e trajnerit. Dhe sipas The Athletic, Vinicius do t’i ketë komunikuar drejtuesve të Realit se nuk dëshiron të rinovojë kontratën, që skadon në 2027. Të paktën deri sa Xabi Alonso të vazhdojë të ulet në pankinën e blancos.
Historitë e tensionuara mes të dyve datojnë që nga Botërori i klubeve: në gjysmëfinalen e humbur kundër PSG-së, trajneri spanjoll kishte vendosur të mos e aktivizonte Vinicius mes titullarëve, por më pas u detyrua të ndryshonte mendim për shkak të dëmtimit të Alexander-Arnold: braziliani në fund luajti, por si anësor i djathtë dhe jashtë pozicionit.
Kështu, mes keqkuptimeve taktike, vështirësive të bashkëjetesës në fushë me shokët dhe konsideratës së trajnerit, duket se Vini po mendon seriozisht largimin. Negociatat për rinovimin e kontratës ishin bllokuar që në fillim të vitit për kërkesat e enturazhit të tij: braziliani aktualisht ka një pagë prej 18 milionësh, Real ofronte 20, por ai dëshironte më shumë. Dhe hipoteza e një largimi nuk është aspak e largët.