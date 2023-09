Çështja Negreira, gjykatësi refuzon ankimimin e Barcelonës: “Korrupsion i mundshëm sistematik”

Çështja Negreira pasurohet me një kapitull të ri. Gjyqtari hetues i Gjykatës numër 1 të Barcelonës, Joaquin Aguirre, hodhi poshtë ankimimin e paraqitur nga Barcelona dhe ish-presidenti i saj, Josep Maria Bartomeu. Ata kishin kundërshtuar kushtetutën e Real Madrid si palë civile brenda procesit, por tani duhet ta pranojnë. Madje, magjistrati nuk hezitoi të fliste për “korrupsion të mundshëm sistematik”, duke mohuar faktikisht atë që pretendohej nga mbrojtja. Avokatët blaugrana kishin këmbëngulur në faktin se ende nuk është provuar të jetë blerë qoftë edhe vetëm një ndeshje konkretisht.

Sipas rikonstruksionit të gjyqtarit hetues, Negreira ka pasur një rol aktiv në emërimet. Ai ka rezultuar vendimtar në karrierën e arbitrave individualë dhe rrjedhimisht edhe në fitimet e tyre. “Në këtë skenar të një korrupsioni të mundshëm sistematik, çdo skuadër që ka marrë pjesë në turne së bashku me FC Barcelona ka të drejtë të pranohet si palë civile, duke qenë e dëmtuar drejtpërdrejt”.

ÇËSHTJA NEGREIRA

Çështja Negreira shpërtheu në Spanjë si një rrufe në qiell më 15 shkurt. Nga viti 2001 deri në vitin 2018, Barcelona akordoi tarifa mbi 7.3 milionë euro për dy prej kompanive të Enriquez Negreira. Kjo gjatë periudhës në të cilën ai ishte zv/president i komitetit teknik të arbitrave, nga viti 1994 deri në 2018. Bëhet fjalë për kompanitë Nidsal SCP e Dasnil 95 SL. E para, e likuiduar në maj 2016, ishte e përfshirë në “promovimin dhe marketingun e produkteve dhe shërbimeve të kompanisë. Si dhe prodhimin dhe prodhimin e videove sportive”. E dyta, për “shërbime e reklamimit për kompanitë, promovimet dhe artikujt e dhuratave, printimi i teksteve dhe krijimi i videove sportive për marketing”. Tarifat që u njiheshin “nuk kishin mbështetje ligjore apo statutore”. Ato nuk ishin “të parashikuara nga statuti i klubit, apo të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme”.

Vëmendja e hetuesve u tërhoq nga faturat e dekadës së fundit, të cilat mbulonin dy presidenca specifike: atë të Sandro Rosell dhe Josep Maria Bartomeu. Të dy nën hetim, sipas Fiscalia, kanë “arritur dhe mbajtur një marrëveshje verbale rreptësisht të rezervuar” me Enriquez Negreira. Sipas versionit të Barçës dhe vetë Negreiras, të dëgjuar nga Prokurori, bëhej fjalë ekskluzivisht për konsulencë. Një gjë e zakonshme edhe për skuadrat e tjera në La Liga. Më 23 mars, UEFA hapi gjithashtu një hetim “në lidhje me një shkelje të mundshme të kuadrit ligjor të UEFA-s nga FC Barcelona”. Hetimi më pas u pezullua më 27 korrik (por me mundësinë që të rihapet në rast të elementeve të reja). Një fakt që i kishte lejuar klubit katalanas të futej në Champions League 2023-2024.

ÇFARË RREZIKON BARCELONA

Në planin penal, Barcelona duhet të përgjigjet për korrupsionin e përsëritur mes privatëve në fushën sportive, ashtu si edhe ish-presidentët Rosell dhe Bartomeu. Ata duhet të përgjigjen për administrim të padrejtë (të dy) dhe falsifikim të dokumenteve tregtare (vetëm Bartomeu). Përtej përgjegjësive të administratorëve, klubi mund të përballet me një gjobë të barabartë me të paktën “trefishin e vlerës së përfitimit”. Ose një “skualifikim të veçantë për një periudhë nga një deri në gjashtë vjet!”, siç parashikohet nga neni 286 bis i Kodit penal spanjoll. Megjithatë, përsa i përket La Liga, gjithçka është parashkruar. Ley del Deporte parashikon, në nenin 112, se “veprat më të rënda do të parashkruhen pas tre vjetësh”.