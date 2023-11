Shtyhet seanca për ish-ministrin e Mbrojtjes, Fatmir Mediun. Mësohet se shkak për këtë është bërë mungesa e dy avokatëve.

Senaca e radhës pritet të mbahet me 30 nëntor në orën 10:00. Bëhet me dije se Gjykata ricaktoi avokat kryesisht, Artan Simonin. Mediu akuzohet për shpërdorim detyre, si edhe shpërdorimit të detyrës të kryer në bashkëpunim me zinxhirin komandues ushtarak.