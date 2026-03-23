Cesari për dorën e Pongracic në Fiorentina-Inter: “AIA do të thotë: gjithçka e saktë”

Polemika të reja arbitrazhi në Serie A, këtë herë të lidhura me ndeshjen e së dielës mes Fiorentina e Inter, e përfunduar në barazim 1-1. Episodi kyç vjen në pjesën e parë, kur zikaltërit janë në avantazh 1-0: nga e djathta Dumfries hedh një top në zonë ku as Esposito dhe as Ranieri nuk arrijnë të ndërhyjnë dhe topi përfundon duke goditur krahun e Pongracic. Mbrojtësi vjollcë, në fakt, ia heq topin nga disponueshmëria Thuram, që ndodhej pas tij.
Arbitri Colombo vendosi të lërë lojën të vazhdojë pa dhënë penallti, ndërsa nga dhoma VAR Maresca dhe Massa zgjedhin të mos ndërhyjnë. Vendimi lë jo pak dyshime, sidomos për mënyrën si janë analizuar episode të tjera dhe për vendimet e marra në fushë (dhe në VAR) për situata të ngjashme.
Inter protestoi në fushë për disa sekonda, por nuk pati polemika të veçanta nga ana e lojtarëve zikaltër: episodi, megjithatë, nuk kaloi pa u vënë re, pavarësisht se në DAZN nuk u shfaqën shumë përsëritje mbi situatën që ndodhi në zonën e penalltisë së “Viola”.
Cesari: “AIA do ta justifikojë me një lëvizje natyrale”
Graziano Cesari, ish-arbitër dhe opinionist i emisionit “Pressing”, e komentoi kështu episodin: “Krosi vjen në zonë dhe ka një prekje me dorë të Pongracic: Colombo është i pozicionuar shumë mirë, është aty dhe bën gjeste të qarta për të vazhduar lojën. Këtu lindin problemet: duhet të përcaktojmë nëse krahu është jashtë siluetës, nëse është një top i papritur dhe nëse ka shkaktuar një dëm të qartë ndaj Thuram, i cili mund ta drejtonte drejt portës”.
Ish-arbitri theksoi se një gabim teknik i mundshëm i lojtarit nuk mund t’i atribuohet as arbitrit dhe as kundërshtarëve, duke nënvizuar gjithashtu se topi vinte nga rreth 30 metra dhe situata ishte e lexueshme. Pavarësisht kësaj, ai është i bindur se AIA do ta mbrojë vendimin duke e konsideruar episod të rregullt.
Sipas specialistit të gjykimit Cesari, orientimi i AIA-s do të jetë që ta konsiderojë të saktë zgjedhjen e marrë në fushë dhe të konfirmuar në VAR, edhe pse ai vetë pranon se ka disa dyshime mbi interpretimin e aksionit: “Do ta justifikojnë me një top të papritur dhe një lëvizje natyrale”.