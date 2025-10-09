Ceferin i mbyll derën idesë për Super Champions: “Kurrë turne vetëm për 12 skuadra”

Aleksander Ceferin tha “jo” dhe e bëri këtë në mënyrën më të prerë dhe të drejtpërdrejtë të mundshme. Kështu presidenti i UEFA-s i mbylli sërish derën në fytyrë atyre që po nxisin përsëri idenë e Superligës, turneut ekskluziv të rezervuar vetëm për klubet elitare, që herë pas here rikthehet në qendër të vëmendjes. “Kurrë një garë me vetëm 12 skuadra,” – tha me ton të ashpër numri një i futbollit europian, – “jemi përfshirës dhe për ndryshimet, por vetëm nëse janë për të gjithë, jo për pak.”
Ceferin konfirmon “jo”-në përfundimtare të UEFA-s
Rasti ishte asambleja e përgjithshme e mbajtur në Romë nga EFC, ish-ECA, e kryesuar nga pronari i PSG-së, Nasser Al-Khelaïfi, i cili mori postin që për vite me radhë e mbante Andrea Agnelli. Një mik i ngushtë i presidentit të UEFA-s, Aleksander Ceferin, në vend të njërit prej armiqve të tij tashmë të shpallur. Kështu, numri një i futbollit europian nuk hezitoi të rikthehej te një nga temat për të cilat që në fillim nuk ka pranuar asnjë kompromis, duke theksuar se nuk do të ketë kurrë mundësi për një skenar paralel me Ligën e Kampionëve. E ndryshuar dhe e reformuar, po, por me karakter përfshirës: “Evropa përcakton standardet kur bëhet fjalë për futbollin botëror dhe nga jashtë ka pasur përpjekje për të reformuar sportin tonë, por ne nuk do të organizojmë kurrë një garë për 12 klube”.
Ceferin mohon bashkëpunimin me A22
Ceferin shprehu gjithashtu mbështetje për ndryshimin dhe risinë edhe në futboll: “Ne promovojmë një futboll përfshirës, që të jetë një spirancë në kohët e vështira që po kalojmë. Futbolli është një vend ku i përkasim të gjithë. Përballë krizave politike dhe sociale, kemi nevojë për diçka që bashkon, dhe futbolli ka këtë rol që duhet ta ruajmë. Ndryshimi është pjesë e historisë së futbollit dhe këtë e dimë mirë,” – përfundoi ai, duke mohuar megjithatë zërat për një bashkëpunim të mundshëm me A22, shoqëria që krijoi Superligën. – “Vlera e qëndrueshme vjen vetëm nga uniteti, ekuilibri dhe reformat që forcojnë të gjithë, jo vetëm disa.”