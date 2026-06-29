“Ç’bëre, na nxorre përballë Spanjës”, Mahrez i ikën humori pas avantazhit në shtesë: 3-3 bëhet pas dy minutash

“Biskota” duhej të ndodhte dhe “biskota” ndodhi, por jo në mënyrën klasike me të cilën piqen ëmbëlsirat që gëzojnë të mëdhenj e të vegjël, me kusht që këta të fundit të bëjnë tifo për të dyja skuadrat që përfitojnë nga rezultati i pranuar në heshtje nga lojtarët në fushë. Pikërisht ky ishte rasti i ndeshjes mes Austrisë dhe Algjerisë, e fundit e fazës së grupeve të Botërorit dhe për këtë arsye me panoramën e plotë të asaj që u duhej të dyja kombëtareve për t’u kualifikuar në fazën e 1/16-ve: një barazim i madh që do ta bënte Iranin të parin mes skuadrave të eliminuara nga vendet e treta. Më poshtë janë disa momente të “betejës së ashpër” në fushë mes dy skuadrave gjatë pjesës së dytë…
Wajarlah kalau Iran merasa semua bersekongkol menyingkirkan mereka.
Pertandingan Aljazair dan Austria benar-benar membosankan. Keduanya merasa aman dengan hasil imbang.
Bermain seperti ini jelas nggak fairplay.
Hampir saja Austria gigit jari karena Aljazair bikin gol di… https://t.co/yqt3knHqmb pic.twitter.com/ujW8X7Z8Nn
— Hasyim Muhammad (@hasyimmah) June 28, 2026
Mahrez nuk e dinte skenarin e Austri-Algjeri
Megjithatë, njohja e përkryer e të gjithë skenarëve, jo vetëm atij që lidhej me rezultatin e nevojshëm për t’u kualifikuar të dyja skuadrat, por edhe me skemën e turneut, pra se kush do ta mbyllte grupin në vendin e dytë dhe kush në të tretin, krijoi një fund ndeshjeje fillimisht të pabesueshëm dhe më pas të sikletshëm, i përfaqësuar më së miri nga ndryshimi i menjëhershëm i shprehjes në fytyrën e Riyad Mahrezit pasi shënoi golin surprizë të 3-2 për Algjerinë në minutën e 93′.
Sulmuesi 35-vjeçar, ish-lojtar i Manchester Cityt dhe aktualisht pjesë e Al-Ahli në Arabinë Saudite, kaloi brenda pak çastesh nga gëzimi në mërzitje, pasi shokët e skuadrës i thanë një detaj vendimtar: duke fituar ndeshjen, Algjeria kalonte menjëherë nga vendi i tretë në të dytin në Grupin J, çka do të thoshte se në fazën e 1/16-ve do të përballej me Spanjën dhe jo me Zvicrën.
【アルジェリアの3点目が入った時のベンチ】
🇦🇹オーストリア
『おい！引き分けで終わらせる流れだったじゃねえかよ💢』
🇩🇿アルジェリア
『知らねえよ❗️試合だろ⁉️』 pic.twitter.com/erJYiZB0IB
— 海外サッカー日本人速報 (@kaigaiSnihon) June 28, 2026
Austria nuk e pranon dhe akuzon algjerianët se kanë thyer paktin e mosluftimit
Një situatë gjithsesi shumë më e mirë sesa ajo e Austrisë, e cila në atë moment ndodhej e eliminuar në favor të kualifikimit të Iranit. Që skenari i kësaj “pasticerie të famshme”, i krijuar nga formula e gabuar e këtij Botërori, kishte devijuar nga plani, u pa qartë nga reagimi i ashpër i pankinës së Austrisë, me Arnautovicin në krye. Të gjithë akuzonin algjerianët se kishin prishur “paktin e shenjtë” të heshtur të bërë në fushë për ta çuar ndeshjen drejt barazimit në vërshëllimën finale.
L'attaquant autrichien Arnaoutovic s'en prend au staff technique de la sélection algérienne après que Riyad Mahrez a inscrit le troisième but de l'Algérie dans les dernières minutes du match, permettant ainsi à son équipe de prendre l'avantage sur l'Autriche, et ce en raison de… pic.twitter.com/bah5Mynifu
— kalima (@KarimnajiKarim) June 28, 2026
Brenda pak minutash gjithçka “rikthehet në vend”
Në atë moment, “skenaristi” shtoi me nxitim kapitullin e fundit për të kënaqur të gjithë: brenda pak minutash situata u rregullua me golin e barazimit 3-3 të Austrisë, përballë një mbrojtjeje të Algjerisë jo fort të vendosur.
Në këtë mënyrë, Algjeria u rikthye në vendin e tretë dhe do të përballet me Zvicrën, ndërsa skuadra e Rangnick do të luajë kundër Spanjës. Sa i përket Iranit, apeli i tij shkoi kot: kthehet në shtëpi me tre barazime, pa pësuar asnjë humbje.