Carnevali fajësoi menaxherin e Kessié për mungesën e kalimit te Juve, Atangana e përgënjeshtron: “Çështje dinjiteti”

Përplasje e hapur mes Juventus dhe stafit të Franck Kessié pas dështimit të transferimit të mesfushorit nga Bregu i Fildishtë në Torino. Pak ditë pas fjalëve të Drejtorit bardhezi Giovanni Carnevali, menaxheri i lojtarit George Atangana i ka besuar një letre të gjatë versionin e tij të ngjarjeve, duke përmbysur plotësisht rindërtimin e bërë nga drejtuesi bardhezi.
“Kessié e donte vërtet Juventusin”
Gjithçka nisi nga deklaratat e bëra nga Carnevali përpara ndeshjes kundër Parmës. Administratori i deleguar i Juventusit kishte shpjeguar se klubi mendonte se mund ta mbyllte operacionin, duke shtuar megjithatë se “ndoshta” interesi i Kessié ose i agjentit të tij për fanellën bardhezi nuk ishte aq i fortë.
Një version që Atangana vendosi ta kundërshtojë publikisht. Sipas agjentit, Kessié kishte zgjedhur Juventusin prej javësh dhe do ta kishte pritur klubin gjatë gjithë verës, duke refuzuar edhe oferta të tjera ekonomikisht shumë të rëndësishme. Prioriteti i tij, thekson agjenti, nuk ishte pra thjesht të gjente ofertën më të mirë.
Pritja dhe oferta e ardhur me vonesë
Sipas rindërtimit të Atanganas, Juventusi do të kishte kërkuar kohë për të kryer disa operacione në dalje dhe për të krijuar kushtet ekonomike të nevojshme për të bërë një ofertë. Lojtari do të kishte pranuar të priste, duke e mbajtur të hapur derën për bardhezinjtë për disa javë. Problemi, gjithmonë sipas agjentit, do të kishte ardhur me afatet kohore. Oferta konkrete e Juventusit do të ishte bërë vetëm në ditët e fundit të merkatos, kur tashmë hapësirat për të gjetur një marrëveshje ishin reduktuar në minimum.
Dhe ka edhe një tjetër detaj domethënës: Atangana pretendon se kishte marrë nga Kessié gatishmërinë për të ulur kërkesat e tij ekonomike krahasuar me kushtet e parashikuara fillimisht. Një zgjedhje e bërë, sipas agjentit, pikërisht për t’iu përshtatur nevojave të Juventusit dhe jo për të maksimizuar pagën.
“Nuk ishte më çështje parash”
Pikërisht këtu përgjigjja e agjentit bëhet veçanërisht e ashpër. Atangana pretendon se, pas javësh pritjeje dhe pas lëshimeve ekonomike të lojtarit, negociatat ishin kthyer mbi të gjitha në një çështje konsiderate, besimi dhe dinjiteti profesional. Ndjesia e krijuar te Kessié do të kishte qenë se nuk po perceptonte te drejtuesit e Juventus të njëjtin bindje që kishte ndjerë fillimisht ndaj projektit. Nga këtu erdhi vendimi për të ndërprerë kontaktet dhe për të pranuar ofertën e Atalantës.
Agjenti gjithashtu hedh poshtë me forcë idenë se ishte ai që kishte penguar operacionin për arsye personale. “Franck Kessié është një njeri dhe një futbollist me vlerë shumë të lartë”, thekson Atangana, duke përsëritur se mesfushori do ta kishte marrë personalisht vendimin përfundimtar.
Zgjedhja e Atalantës dhe falënderimi për teknikun Spalletti
Në fund, Kessié u rikthye te Atalanta, duke preferuar projektin zikaltër ndaj mundësisë për t’u transferuar te Juventusi. Sipas menaxherit Atangana, në Bergamo mesfushori u ndje i dëshiruar, i respektuar dhe i vlerësuar, elementë që patën një peshë vendimtare në zgjedhjen përfundimtare.
Ai megjithatë deshi të ruante të paktën një marrëdhënie: atë me teknikun Luciano Spalletti. Atangana falënderoi trajnerin e Juventusit për konsideratën e treguar ndaj Kessié dhe për mënyrën se si e motivoi fuqishëm. Pikërisht qëndrimi i teknikut, sipas menaxherit, do të kishte qenë një nga arsyet kryesore që e shtynë lojtarin të priste Juventusin deri në ditët e fundit.
Negociatat tashmë janë mbyllur, por çështja Kessié lë pas një bisht të rëndësishëm polemik. Carnevali kishte folur për një interes ndoshta jo aq të fortë të lojtarit; agjenti pretendon pikërisht të kundërtën. Dy versione të kundërta të së njëjtës marrëveshje, me Kessié që në fund zgjodhi Atalantën pasi kishte pritur Juventusin gjatë gjithë verës.