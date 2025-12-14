Çarmatosi autorin e masakrës në Sidnej, identifikohet 43-vjeçari mysliman

Personi që çarmatosi njërin nga dy të autorët gjatë sulmit ndaj festës hebraike në plazhin Bondi të Sidneit të dielën është dërguar në spital për ndërhyrje kirurgjikale, tha një i afërm i tij për mediat australiane.
Duke folur për 7NEWS ai e identifikoi burrin si kushëririn e tij mysliman 43-vjeçarin, Ahmed al-Ahmed, baba i dy fëmijëve. Ai tha se 43-vjeçari, pronar i një dyqani ushqimesh, nuk kishte përvojë me armët dhe rastësisht ndodhej në vendngjarje kur vendosi të rrezikonte jetën e tij për t’u përballur me personin e armatosur.
Kjo është fotografia e 43-vjeçarit që ka qarkulluar në internet. Një video që qarkullon në mediat sociale tregon atë duke iu afruar personit të armatosur nga pas, teksa ky po qëllonte pa dallim ndaj civilëve që përpiqeshin të iknin. Pamjet e tregojnë atë duke e neutalizuar, duke i rrëmbyer armën dhe duke ia kthyer nga vetja. Autori detyrohet të zvarritet prapa përpara se të ikte drejt personit të dytë të armatosur, i cili vazhdonte të qëllonte.
Pasi çarmatosi sulmuesin, burri ngriti duart lart për t’ua bërë të qartë çdo oficeri policie aty pranë se nuk përbënte kërcënim. Më pas e hodhi armën në tokë dhe u largua.
Sipas Mustafës, kushëriri i tij u plagos dy herë nga të shtënat me armë zjarri, ndoshta nga sulmuesi i dytë, dhe u dërgua në spital, ku po merr trajtim. “Ai është në spital dhe ende nuk e dimë saktësisht se çfarë po ndodh”, tha ai për 7NEWS. Autoritetet po vazhdojnë hetimin e tyre për incidentin, ndërsa nuk janë dhënë detaje të mëtejshme rreth gjendjes së të plagosurit.