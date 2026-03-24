Carlo Ancelotti nuk grumbullon Neymar te Brazili, Romário: “Ai zotëri të bëjë kujdes”

Nuk ka paqe për Carlo Ancelotti në pankinën e Kombëtarja e Brazilit. Që kur është bërë trajner i kombëtares, i pritur me entuziazëm të madh nga publiku, ish-trajneri i Real Madrid është nën vëzhgimin e vazhdueshëm të kritikëve. Dhe jo vetëm. Sepse ka edhe nga ata që e sulmojnë publikisht për zgjedhjet e bëra deri tani dhe në funksion të Botërorit 2026, ku Brazili është i detyruar të rikthejë një Kupë që mungon që nga viti 2002. Shumë, për pesë herë kampionët e botës. Kështu, për të marrë rolin e “udhëheqësit të revoltës” mendoi një ish-kampion, Romário, i cili nuk përdori aspak dorashka për mungesën e radhës në listë të Neymar: “Ai zotëri të bëjë kujdes… Kombëtarja është për lojtarët më të mirë”.
Një frazë që tingëllon si paralajmërim, por që merr nuanca kërcënuese në prag të listave përfundimtare për Botërorin 2026. Carlo Ancelotti ka lënë edhe një herë jashtë Neymar, një nga yjet absolute dhe ndër lojtarët më të dashur në Brazil, për dy miqësoret e ardhshme kundër Francës dhe Kroacisë që “Seleçao” do të luajë gjatë pauzës së kombëtareve.
Një zgjedhje jopopullore që ka shkaktuar pakënaqësi të madhe, duke shpërthyer në polemikë të hapur kur Romário – ish-fenomeni brazilian që fitoi Botërorin 1994 dhe sot president i America-RJ, klub historik i Rio de Janeiro – sulmoi hapur trajnerin.
Romário ishte kategorik në kritikën ndaj zgjedhjeve të Carlo Ancelotti: “Kombëtarja është vendi i lojtarëve më të mirë dhe më të talentuar dhe asnjë trajner nuk duhet të heqë dorë nga një lojtar me talentin e Neymar”, deklaroi ai për Jornal O Dia. Duke drejtuar më pas gishtin nga trajneri: “Të bëjë kujdes, zotëri… është më mirë të kesh një yll si Neymar, edhe nëse nuk është në 100%, sesa të thërrasësh çfarëdo lojtari tjetër. Një yll duhet të luajë, gjithmonë”.
“Shpresoj ende të shoh Neymar të tregojë në fushë, në kampionatin brazilian, se meriton një vend në listën përfundimtare – shtoi Romário – dhe të sjellë në shtëpi titullin e gjashtë botëror”.
Zgjedhjet “jopopullore” të Carlo Ancelotti: Neymar gjithmonë në balotazh
Në Brazil debati është shumë i ndezur. Nga njëra anë është Carlo Ancelotti, i cili ka marrë “dorë të lirë” nga federata për zgjedhjet e tij, shumë prej të cilave kanë qenë të papritura dhe jopopullore, duke lënë jashtë herë pas here lojtarë simbol si Rodrygo, Vinícius Júnior, Endrick dhe vetë Neymar.
Nga ana tjetër janë mbështetësit e “yjeve”, që nuk duan të dinë për taktikë apo module, por kërkojnë të shohin gjithmonë në fushë lojtarët më të fortë. Në mes është Brazili, një kombëtare që po përjeton një presion të madh mediatik, pasi nuk fiton Botërorin që nga viti 2002 dhe po i afrohet turneut të ardhshëm mes shumë vështirësive.