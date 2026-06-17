Carlo Ancelotti është trajneri më i paguar në Botërorin 2026: renditja e plotë e pagave

Botërori 2026, i pari në histori me 48 kombëtare pjesëmarrëse dhe i organizuar në tre vende (Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë), nuk është vetëm spektakël në fushë, por edhe një vitrinë për trajnerët më të paguar të futbollit ndërkombëtar.
Italia, edhe pse pa kombëtaren e saj, përfaqësohet në pankina nga tre trajnerë: Carlo Ancelotti në krye të Brazilit, Vincenzo Montella në stolin e Turqisë dhe Fabio Cannavaro si përzgjedhës i Uzbekistanit.
Kush janë trajnerët më të paguar të Botërorit 2026
Në aspektin ekonomik, është pikërisht Ancelotti ai që kryeson renditjen: trajneri nga Emilia, i konfirmuar së fundmi në krye të Brazilit, përfiton rreth 10 milionë euro në vit, shifër që e bën trajnerin më të paguar të kompeticionit.
Pas tij renditet Thomas Tuchel, trajneri i Anglisë, i cili kishte tashmë një pagë pranë 6 milionë eurove në vit para rinovimit, edhe pse detajet e marrëveshjes së re nuk janë bërë publike. Podiumi plotësohet nga Mauricio Pochettino, trajneri i Shteteve të Bashkuara, me një pagë prej rreth 5 milionë eurosh.
Dhjetëshja e parë vazhdon me Julian Nagelsmann (Gjermani), Roberto Martínez (Portugali), Didier Deschamps (Francë), Marcelo Bielsa (Uruguai), Ronald Koeman (Holandë) dhe Jesse Marsch (Kanada), Javier Aguirre (Meksikë) e Gustavo Alfaro (Paraguai), të gjithë në intervalin 2.5-4.9 milionë euro në vit.
Mes kombëtareve të mëdha mungojnë në pozitat e para Spanja dhe Argjentina, ndërsa renditja nxjerr sërish në pah diferencën e madhe ekonomike mes stafeve teknike të kombëtareve dhe atyre të klubeve elitare, me pak trajnerë kombëtaresh që i afrohen niveleve më të larta të futbollit të klubeve.
Renditja e plotë
Carlo Ancelotti – 10 milionë euro (Brazil)
Thomas Tuchel – 5.8 milionë euro (para rinovimit, Angli)
Mauricio Pochettino – 5 milionë euro (SHBA)
Julian Nagelsmann – 4.9 milionë euro (Gjermani)
Roberto Martinez – 4 milionë euro (Portugali)
Didier Deschamps – 3.8 milionë euro (Francë)
Marcelo Bielsa – 3.5 milionë euro (Uruguai)
Ronald Koeman – 3 milionë euro (Holandë)
Jesse Marsch – 2.5 milionë euro (Kanada)
Javier Aguirre – 2.5 milionë euro (Meksikë)
Gustavo Alfaro – 2.5 milionë euro (Paraguai)
Lionel Scaloni – 2.3 milionë euro (Argjentinë)
Vincenzo Montella – 2.2 milionë euro (Turqi)
Luis de la Fuente – 2.0 milionë euro (Spanjë)
Néstor Lorenzo – 2.0 milionë euro (Kolumbi)
Murat Yakın – 1.6 milionë euro (Zvicër)
Ralf Rangnick – 1.5 milionë euro (Austri)
Zlatko Dalić – 1.5 milionë euro (Kroaci)
Fabio Cannavaro – 1.2 milionë euro (Uzbekistan)
Georgios Donis – 1.1 milionë euro (Arabia Saudite)
Hajime Moriyasu – 1 milion euro (Japoni)
Pape Thiaw – 900 mijë euro (Senegal)