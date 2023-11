Cardi b mbështet Will Smith pas aludimeve për se*sualitetin e tij

Cardi B ka mbështetur së fundmi Will Smith pasi një video bloger transmetoi një intervistë me pretendime për jetën se*suale të tij.

Ndërsa analizoi situatën e Smith, ajo e lidhi atë me betejën e saj ligjore në vazhdim me blogeren Tasha K.

“Nuk më pëlqen mënyra se si u mashtrova disa javë më parë.. disa njerëz thjesht nuk ndryshojnë kurrë,” tha Cardi B në Instagram Live të Mërkurën, sipas një videoje të shpërndarë në X (i njohur më parë si Twitter). Në tetor, Cardi thuhet se debatoi për vendimin e Tasha K – e cila ende i detyrohet reperes më shumë se 3 milionë dollarë dëmshpërblim – në mediat sociale, sipas TMZ.

“Nuk më pëlqen ajo që njerëzit po i bëjnë Will Smith. Ndjehem sikur Will Smith është shumë njeri i mirë,” shtoi ajo. “Kam zbuluar se Will Smith është një Peshore… Peshorja, ne provohemi, provokohemi. , dhe më pas kur shpërthen, shpërthejmë aq shumë, saqë bëjmë gabime. Jemi kaq të çmendur, sa njerëzit thonë: “O Zot!” Në Instagram Live, reperja “Up” përfundoi duke thënë se e dinte se si ishte të qortohej publikisht nga deklarata të rreme.

Gjatë një interviste të fundit në Unwine With Tasha K, një individ i quajtur Brother Bilal pohoi se vite më parë, ai kapi Will dhe aktorin tjetër Duane Martin në intimitet. Gruaja e Smith, Jada Pinkett Smith, si dhe përfaqësuesi i aktorit, i kanë mohuar këto pretendime.

“Më lejoni të them vetëm këtë,” filloi Pinkett Smith gjatë një interviste në The Breakfast Club të Power 105.1. “Është qesharake, apo jo? Dhe është e pakuptimtë.”

Sa i përket Tasha K, Cardi ngriti një padi për shpifje kundër saj në vitin 2019 pasi blogerja bëri një sërë pretendimesh negative për të. Në fund, gjykata mbajti anën e Cardi.