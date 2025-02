Carabao Cup: Tottenham fundoset në Anfield, Liverpool në finale kundër Newcastle

Liverpool, mjeshtër i përmbysjeve, turpërohet Tottenham

Në Anfield u përballën dy skuadra me gjendje shpirtërore të kundërta dhe Liverpool e tregoi edhe një herë se është mjeshtër i përmbysjeve. Pas disfatës 1-0 në Londër, ekipi i Slot e dominoi plotësisht ndeshjen, duke mos i dhënë asnjë shans Tottenham, që u duk i dorëzuar. Me një kontroll absolut të lojës, “The Reds” e mbyllën pjesën e parë me 72% zotërim të topit. Salah testoi fillimisht refleksin e portierit Kinsky, më pas ishte radha e Gakpo. Në minutën e 30-të, Szoboszlai e çoi topin në rrjetë, por goli u anulua. Tre minuta më vonë, Liverpool gjeti avantazhin: një krosim nga Salah kaloi mes dy lojtarëve të tij, por në shtyllën e dytë ishte Gakpo, i cili nuk fali.

Tottenham shembet, Liverpool nuk ndalet

Për Tottenham, situata u bë edhe më e vështirë në një Anfield të zjarrtë. Richarlison u dëmtua, Tel hyri në vend të tij, por skuadra e Postecoglou u shua plotësisht. Kinsky fillimisht shpëtoi skuadrën, por më pas gaboi rëndë, duke shkaktuar një penallti për faullin ndaj Darwin Nunez. Salah nuk gaboi nga pika e bardhë dhe dyfishoi avantazhin në minutën e 51′. Postecoglou u përpoq të reagonte me ndryshime në mesfushë, por Tottenhami nuk u përgjigj. Liverpooli vazhdoi të dominojë dhe në minutën e 75′, pas një traversë të Gravenberch, Szoboszlai e dërgoi rezultatin në 3-0 me një goditje të bukur para Kop. Pesë minuta më vonë, Van Dijk realizoi golin e katërt me një goditje me kokë, ndërsa Jota humbi një rast tjetër të pastër.

Liverpool dhuroi një performancë fantastike dhe me këtë fitore 4-0 siguroi finalen e Carabao Cup, ku do të sfidojë Newcastle. Ndërkohë, për Tottenham ishte një tjetër mbrëmje katastrofike, dhe tashmë Postecoglou rrezikon seriozisht të gjendet nën presion.