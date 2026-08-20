Cancelo largohet i tërbuar para Trofeut Gamper: ende nuk mund të prezantohet nga Barcelona

Joao Cancelo ende nuk është prezantuar nga Barcelona dhe fillimi zyrtar i aventurës së tij të re shtyhet për disa orë më vonë, pak para nisjes së kampionatit. Portugezi shpresonte të rikthehej para tifozëve, këtë herë në mënyrë përfundimtare, përpara Trofeut Gamper kundër Al Ahly, por diçka shkoi keq dhe ai u kthye i zemëruar. Gjithçka ishte gati për festën e tij dhe madje kishte veshur fanellën me numrin 2 në shpinë, që do ta shoqërojë gjatë gjithë sezonit, por spikeri njoftoi se ai nuk do të zbriste në fushë as për përshëndetje, duke zhgënjyer futbollistin dhe tifozët.
Një pengesë e pashpjegueshme që portugezi nuk e përjetoi mirë. Ai mori tunelin që të çon drejt dhomave të zhveshjes dukshëm i irrituar, ndërsa shokët e skuadrës e shikonin të habitur nga reagimi i tij, si Lamine Yamal, i cili ishte ulur në shkallë. I sapoardhuri Rodri përpiqet t’i thotë diçka, por Cancelo nuk dëgjon askënd dhe largohet jashtëzakonisht i zemëruar përpara të gjithëve, të cilët mbetën të habitur nga ajo që ndodhi.
LA REACCIÓN DE JOÃO CANCELO TRAS NO SER PRESENTADO EN EL TROFEO JOAN GAMPER 😤
🎥 @asanchezfallada pic.twitter.com/Z7xXOUiGxw
— Diario Olé (@DiarioOle) August 19, 2026
Pse Cancelo nuk u prezantua nga Barcelona
Blaugranat ishin përpjekur të përshpejtonin procedurat për ta aktivizuar Cancelon që në Trofeun Gamper, takimi tradicional që zakonisht mbyll verën në Camp Nou. Miqësorja kundër Al Ahly mund të ishte ndeshja zyrtare e portugezit përpara nisjes së sezonit, por pati një pengesë burokratike që e pengoi Barcelonën ta prezantonte që sot. Askush nuk mund ta parashikonte këtë dhe me shumë mundësi mbrojtësi nuk ishte njoftuar për mundësinë që festa të shtyhej.
Cancelo kishte veshur uniformën zyrtare, duke zbuluar edhe numrin e tij, por spikeri njoftoi tifozët se nuk do të kishte asnjë prezantim përpara miqësores. Futbollisti e mori vesh në këtë mënyrë, pikërisht kur ishte gati të bënte xhiron tradicionale të fushës dhe të merrte pjesë në festë, ndaj reagimi i tij ishte i tërbuar: askush nuk e priste dhe Lamine Yamal madje e pyeti pse po kthehej mbrapsht pikërisht në momentin e prezantimit. Shokët e skuadrës ishin të habitur dhe askush nuk dukej se e kishte kuptuar problemin. Portugezi do të duhet të ketë edhe pak durim dhe të presë që Barcelona të përfundojë të gjitha dokumentet e nevojshme përpara se të mund të luajë.