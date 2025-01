Cameron Diaz reagon pas rikthimit në aktrim

Cameron Diaz zbuloi se si i kaloi 10 vitet e fundit jashtë vëmendjes përpara se t’i kthehej aktrimit me “Back in Action” të Foxx.

“Nuk po vazhdoja me asnjë lloj trajnimi”, tha aktorja 52-vjeçare në një video të shpërndarë nga “Still Watching Netflix”. “Nuk kam bërë asgjë publike. Unë i thashë jo çdo gjëje, përveç verës sime.”

“Kjo ishte ajo në të cilën unë po e përqendroja pjesën më të madhe të fokusit tim,” shpjegoi Diaz, “nëse do të bëja diçka tjetër përveçse thjesht të isha nënë dhe të jetoja ditën time në ditë.”

Aktorja e “Charlie’s Angels” zbuloi se çfarë e shtyu atë të kthehej në aktrim pas një dekade jashtë vëmendjes.

Diaz bëri 38 filma në 20 vjet. Ajo njihet për rolet në “My Best Friend’s Wedding,” “There’s Something About Mary,” “My Sister’s Keeper,” “Shrek,” “The Other Woman” dhe shumë filma të tjerë.

“Nuk mendoja se do të bëja një film tjetër,” pranoi ajo. “Isha krejtësisht e lumtur, e dini, thjesht jetoja jetën time duke bërë gjëra të tjera. Dhe më pas marr një telefonatë nga Jamie Foxx. Dhe si i thoni jo Jamie Foxx-it kur ai thotë: “Hej, unë kam këtë komedi të madhe aksioni me të cilën mund të argëtohemi kaq shumë”.

“Nëse ka dikë me të cilin do të kthehem dhe do të kaloj muaj në xhirime, duke qeshur, ai do të ishte Jamie.”

Diaz zbuloi se asgjë nuk mund të kishte ndryshuar mendjen për vendimin e saj për t’u larguar nga Hollywood në një intervistë të tetorit. Ajo e ndaloi aktrimin në vitin 2014 për t’u fokusuar në ndërtimin e një jete me bashkëshortin Benji Madden.

“Më duk gjëja e duhur për të rifituar jetën time dhe thjesht nuk më interesonte asgjë tjetër”, tha aktorja gjatë një paraqitjeje në Samitin e Grave më të Fuqishme të Fortune, sipas E! News.

“Mendimi i askujt, suksesi i askujt, oferta e askujt, asgjë e askujt nuk mund të më ndryshonte mendjen për vendimin tim për t’u kujdesur për veten dhe për të ndërtuar jetën që vërtet doja të kisha. Mendoj se me të vërtetë ka të bëjë me atë që jeni të pasionuar? Për mua, ishte të ndërtoja familjen time.”