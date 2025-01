Cameron Diaz i rikthehet filmit pas 10 vitesh

Cameron Diaz bëri një kthim mahnitës në qendër të vëmendjes në premierën në Berlin të “Back in Action” të mërkurën, duke shënuar premierën e saj të parë të filmit në më shumë se një dekadë.

Ngjarja ndodhi pak më pak se një javë pasi premiera e filmit në Nju Jork u anulua për shkak të zjarreve të vazhdueshme në Los Anxhelos.

Diaz, e cila më parë u tërhoq nga aktrimi në vitin 2018, shkëlqeu teksa ecte në tapetin e kuq në Gjermani së bashku me aktorin, Jamie Foxx.

“Back in Action” është filmi i parë i Diaz që nga “Annie” i vitit 2014, në të cilin ajo gjithashtu luajti së bashku me Foxx. Fituesi i Oskarit dhe alumi i “Charlie’s Angels” punuan së bashku për herë të parë në dramën sportive të Oliver Stone të vitit 1999 “Any Given Sunday”.

Në filmin e tyre të ri të Netflix, të drejtuar nga Seth Gordon, Diaz dhe Foxx luajnë Emily dhe Matt, dy ish-agjentë të CIA-s, të cilët tërhiqen përsëri në botën e rrezikshme të spiunazhit . Kasti i mbushur me yje përfshin gjithashtu Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott, McKenna Roberts, Rylan Jackson dhe Jamie Demetriou.

Rikthimi i Cameron në ekran u konfirmua në qershor 2022, me Foxx që më vonë zbuloi se ishte premtimi i tij për argëtim dhe përvoja të paharrueshme që e bindi atë të kthehej në ekran.

“Pra, fjalë për fjalë ishte: ‘A dëshiron të argëtohemi? Thjesht argëtohu!’ Dhe mendoj se kjo është ajo që e solli atë tek unë” tha Foxx për Entertainment Tonight në gusht 2022. “Na mungojnë momente të veçanta ndonjëherë në biznesin tonë dhe mendoj se ky është një moment i veçantë. Kështu që ne jemi shumë të lumtur që po ndodh dhe e presim me padurim.”

Megjithëse prodhimi u ndal për pak kohë kur aktori përjetoi një urgjencë mjekësore në prill 2023, ai u kthye në xhirime me Diaz në janar 2024 për të përfunduar xhirimet. “Back in Action” do të jetë i disponueshëm për t’u transmetuar në Netflix duke filluar nga e premtja, 17 janar.