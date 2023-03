Cameron Diaz dhe Jamie Foxx rikthehen pas incidentit në xhirime

Cameron Diaz dhe Jamie Foxx janë “kthyer në veprim”.

Dyshja janë rikthyer në setin e filmit të tyre aksion në Netflix për herë të parë që kur Foxx thuhet se pati një “zemërim” dhe pushoi katër persona. Një raport i veçantë nga media pretendoi se ai ishte objektivi i një mashtrimi prej 40,000 dollarësh, i cili ndaloi përsëri prodhimin. Një burim tha se filmi – i cili shënon projektin e parë të Diaz që nga “Annie” i vitit 2014 – nuk kishte qenë asgjë më pak se një “makth” dhe “ka pasur shumë vonesa” me “një hetim për gjithçka që po ndodhte”. “Duket sikur ata u përpoqën të ofronin një orë Rolex si pjesë e marrëveshjes,” tha burimi i brendshëm, duke pohuar, “Njerëzit do të jenë të lumtur kur kjo gjë të përfundojë përfundimisht.”

Ndërkohë, raporte të tjera pohojnë se Cameron do të largohet nga Hollivudi – përsëri -pasi të përfundojë xhirimet për filmin Netflix. Aktorja do të tërhiqet nga karriera e saj e aktrimit në përfundim të “Back in Action”, në mënyrë që të mund të fokusohet të jetë nënë e vajzës së saj 3-vjeçare, Raddix. “Këto ditë pune 10-orëshe të njëpasnjëshme kanë qenë shumë për të dhe ajo e urren të qenit larg Raddix,” ndau një mik i saj. “Cameron pëlqen të jetë nënë më shumë se çdo gjë tjetër në botë.” Diaz ndan vajzën e saj me rockerin e Good Charlotte, Benji Madden, me të cilin u martua në vitin 2015.