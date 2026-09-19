Caktohet data/ Ja kur do të bëhet pritja diplomatike e ambasadorit të ri të SHBA, Eric Wendt

Ambasada e SHBA në Tiranë ka shpërndarë ftesa për pritjen diplomatike të Ambasadorit Eric Wendt me datë 2 tetor.
Gjeneral-lejtnant Eric Wendt u lind më 7 tetor 1964, në Berkeley të Kalifornisë. Ai ka një diplomë Bachelor në Drejtësi dhe Shoqër dhe një Master në Çështjet e Sigurisë Kombëtare nga Shkolla Pasuniversitare Detare në Monterey, Kaliforni.
Wendt ka shërbyer si oficer në detyrë aktive të Ushtrisë që nga viti 1986. Ai shërbeu gati pesë vjet në Këmbësori dhe që atëherë ka shërbyer si Beretë e Gjelbër, Oficer i Forcave Speciale që nga viti 1991.
Wendt ka shërbyer në Indonezi si Shef Ekipi për Komandantin e Komandës së Paqësorit të SHBA-së, Ekipin e Vlerësimit të Situatës në Paqësor, në Operacionin Liria e Qëndrueshme-Filipine në Mindanao në Filipinet jugore, në dy turne detyre në Operacionin Liria e Irakut dhe në Operacionin Liria e Qëndrueshme-Afganistan.
Përveç pozicioneve të shumta në staf, përfshirë shërbimin si Ndihmës Kryesor Ushtarak i Sekretarit të Mbrojtjes, ai ka komanduar në çdo nivel të Forcave Speciale nga Ekipi A deri te Komanda e Operacioneve Speciale të Nën-Unifikuara të Teatrit.
Sipas informacioneve, veç gjuhës amtare, Wendt flet arabisht dhe gjuhën korea dhe është vlerësuar me dekorata të shumta nderimi për kontributin e tij prej shumë dekadash në një sërë detyrash të larta shtetërore.