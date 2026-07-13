Caktohet data e zgjedhjeve në Izrael/ Votimet shihen si referendum për Netanyahun

Parlamenti i Izraelit (Knesset) ka njoftuar zyrtarisht se zgjedhjet e ardhshme kombëtare do të mbahen më 27 tetor, që përbën edhe datën e fundit të lejuar nga kuadri ligjor. Ky proces elektoral vlerësohet gjerësisht si një referendum mbi udhëheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu, veçanërisht pas zhvillimeve që rrodhën nga shpërthimi i luftës në Gaza në vitin 2023.
Për herë të parë në disa dekada, një koalicion qeverisës në Izrael pritet të përfundojë mandatin e plotë katërvjeçar pa pasur nevojë për shpërbërje të parakohshme, pasi mandati aktual i legjislaturës mbyllet zyrtarisht më 17 korrik.
Strategjia e re e Netanyahut dhe synimi për një mandat tjetër
Në moshën 76-vjeçare, Netanyahu – kryeministri më jetëgjatë në historinë e Izraelit – ka konfirmuar tashmë synimin e tij për të kandiduar sërish. Për të forcuar pozitat përpara fushatës, koalicioni i tij (një nga më të djathtët që ka pasur vendi) ka përshpejtuar miratimin e disa projektligjeve kyçe.
Megjithatë, në një përpjekje për të ndryshuar qasjen ideologjike drejt asaj të unitetit kombëtar, Netanyahu deklaroi së fundmi:
“Synoj të krijoj një qeveri të gjerë kombëtare, jo një qeveri të krahut të djathtë apo të majtë që varet nga partitë arabe, por një qeveri të gjerë kombëtare.”
Sondazhet kundër kryeministrit, kush është rivali kryesor?
Pavarësisht përpjekjeve të tij për të ripozicionuar fushatën rreth unitetit, sondazhet e fundit tregojnë një rënie të mbështetjes popullore për Netanyahun. Shumica e izraelitëve dëshirojnë largimin e tij nga zyra e kreut të qeverisë.
Sipas të dhënave aktuale, pretendenti kryesor që shihet si rivali më i fortë për të marrë drejtimin e vendit është ish-shefi i ushtrisë izraelite, Gadi Eisenkot.