C. Ronaldo e ora me vlerë të çmendur: prej ari e diamanti, vetëm 18 copë në botë

Gjithçka që vesh Cristiano Ronaldo kthehet në objekt kulti, qoftë në fushën e lojës apo në jetën e përditshme. Ikona e futbollit ka tërhequr kështu vëmendjen e fansave të tij për atë që ka shfaqur gjatë intervistës ekskluzive dhënë për Piers Morgan, në të cilën ka zbuluar shumë të vërteta rreth karrierës së tij, të kaluarës, të tashmes dhe edhe të ardhmes: një orë me një vlerë të jashtëzakonshme, një ekzemplar koleksioni nga i cili në botë ekzistojnë vetëm 18 copë. Njëra prej të cilave qëndron fort në kyçin e dorës së CR7.
Në studion e njërit prej figurave televizive më të famshme në botë, Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ka treguar veten në 360 gradë, mes anekdotash të papublikuara më parë, koncepteve të përsëritura e të konsoliduara me kalimin e kohës, duke iu rikthyer edhe momenteve tepër delikate si vdekja dhe varrimi i mikut dhe bashkëkombësit Diogo Jota. Një intervistë që ka treguar edhe anën njerëzore të një fenomeni sportiv që prej gjithmonë është edhe sinonim i suksesit dhe pasurisë: jo rastësisht, më shumë se një batutë iu referua statusit të tij, pagave dhe blerjeve të tij përveç vlerës së përgjithshme pasurore që ka arritur me kalimin e viteve.
Ora e CR7: një Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, në vetëm 18 ekzemplarë
Kështu, nuk kaloi pa u vënë re një objekt në veçanti, i cili aspak nuk është i zakonshëm: ora e veshur nga portugezi gjatë bisedës që u bë shpejt virale, një Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette. Një ekzemplar koleksionistësh, i prodhuar nga një tregtar bizhuterish dhe orësh luksi në New York, që vetëm shumë pak njerëz në botë mund ta kenë. Më saktësisht, vetëm tetëmbëdhjetë: aq janë ekzemplarët e prodhuar, duke e bërë kështu orën një copë unike, e pajisur me përsëritje minutash dhjetore dhe dy tourbillon me trefish bosht, që kontribuojnë në rritjen e saktësisë absolute në tregimin e orës.
November 4, 2025
Ronaldo, vlera e pabesueshme e orës: më shumë se 1,2 milionë euro
Por ka edhe më shumë: ora në kyçin e CR7 ka një vlerë thjesht marramendëse. Ajo është e mbuluar me mbi 360 diamante me prerje “baguette”, pak më të lirë se brilantët apo smeraldet, por megjithatë të arritshme vetëm për shumë pak njerëz në botë dhe që, të bashkuara me strukturën tërësisht prej ari të bardhë 18 karatësh, e rrisin ndjeshëm vlerën përfundimtare. E vlerësuar rreth 1 milion e 200 mijë euro. Gati një hiç për një futbollist që, falë marrëveshjes së fundit me Al Nassr, fiton më shumë se 500 mijë euro në ditë.