C. Palace i bëhet makth Liverpool: bie edhe Chelsea, City i shënon 5 ekipit të Brojës

Nuk mund të mos bëjë lajm java e 6-të e Premier League, duke qenë se Liverpool pëson humbjen e parë në kampionat. Pas triumfit kundër Reds në gusht në Community Shield, Crystal Palace fiton sërish 2-1 në minutën e 97-të dhe ngjitet në -3 nga kreu: në gol shënon Chiesa. Rikthehet te suksesi Manchester City: 5-1 ndaj Burnley. Humbje edhe për Chelsea, që shembet në Londër 1-3 nga Brighton.
CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL 2-1
Rikthim i Community Shield të fituar nga Crystal Palace gushtin e kaluar, Liverpool paraqitet në Selhurst Park me dëshirën për të marrë hak ndaj asaj humbjeje dhe për të mbetur me pikë të plota në kampionat. Nuk kalojnë as dhjetë minuta dhe Reds gjenden megjithatë duke ndjekur rezultatin: Sarr mposht Alisson, duke shfrytëzuar një gjumë mbrojtës të skuadrës së Slot. Senegalezi konfirmohet kështu si një makth për Liverpoolin, pasi kishte shënuar pikërisht edhe në Superkupën angleze. Gravenberch përpiqet atëherë të përgjigjet në minutën e 20-të, por gjuajtja e tij ndalet në shtyllë nga një Dean Henderson reaktiv.
Crystal Palace luan më mirë dhe në shtesën e gjatë të pjesës së parë godet gjithashtu një traversë me Mateta, ndërsa Liverpool ka shumë vështirësi të arrijë në përfundim. Slot përpiqet atëherë të fusë në lojë në minutën e 75-të edhe Chiesa, sapo i rikthyer në listën e Champions pas dëmtimit të rëndë të Leonit. Pikërisht italiani shpërblen besimin duke barazuar 1-1 në minutën e 88-të, por nuk arrin sidoqoftë t’i shmangë humbjen skuadrës së tij. Nketiah shënon 2-1 në minutën e 97-të dhe bën që Selhurst Park të shpërthejë në gëzim, duke i dhënë fund të pamposhturësisë në kampionat të Liverpool. Reds mbeten atëherë në kuotën e 15 pikëve, ndërsa Palace ngjitet në 12, -3 nga kreu.
MANCHESTER CITY-BURNLEY 5-1
Të ndarë vetëm nga tre pikë në renditje para fillimit, Manchester City dhe Burnley përballen në Etihad, ku skuadra e Guardiolës kalon në avantazh 1-0 në minutën e 12-të falë autogolit të Esteve, pas një aksioni ofensiv të Foden. Avantazhi nuk i dekurajon megjithatë Clarets, aq sa Anthony arrin të mposhtë portierin Donnarumma në minutën e 38-të, duke barazuar rezultatin 1-1 në fund të një aksioni të shkëlqyer ekipor, me ndihmën edhe të një prekjeje të Ruben Dias.
City kthehet atëherë të sulmojë kokëulur dhe në minutën e 61-të shënon 2-1 me një goditje të fortë të djathtë fluturimthi nga Matheus Nunes, mbi pasimin ajror të Haaland. Vendasit lirohen kështu nga një barrë dhe në minutën e 65-të e thellojnë në 3-1: Bobb provokon autogolin e dytë të një Esteve shumë të pafat. Janë pastaj padyshim të Haaland dy golat që vulosin 5-1 përfundimtar mes minutave 90’ dhe 93’, me norvegjezin që ngjitet kështu tashmë në 8 gola të realizuar në këtë Premier League. Pas barazimit me Arsenal, Manchester City gjen sërish fitoren që e çon në kuotën e 10 pikëve. Burnley mbetet ndërkohë në 4.
CHELSEA-BRIGHTON 1-3
Chelsea pret Brighton në Stamford Bridge, stadium ku është goditja me kokë në shtyllën e dytë e Enzo Fernandez që hap ndeshjen në favor të Blues në minutën e 25-të, mbi krosin e gjatë nga e djathta i Estevao. Londinezët mbyllin pjesën e parë në avantazh, por në fillim të pjesës së dytë gjenden papritur me dhjetë: Chalobah merr një të kuqe direkte në minutën e 53-të për ndalimin e Diego Gomez të nisur drejt portës, duke i lënë shokët në inferioritet numerik. Brighton atëherë e shfrytëzon dhe në minutën e 76-të barazon me Welbeck, të harruar plotësisht në zemër të zonës së Chelsea: perfekt është krosi i Minteh nga e majta. Seagulls marrin kurajë dhe në minutën e 93-të arrijnë madje të fitojnë, falë goditjes me kokë të De Cuyper, ndërsa Welbeck firmos 3-1 përfundimtar në minutën e 100-të. Brighton barazon kështu Chelsea në 8 pikë.
LEEDS-BOURNEMOUTH 2-2
Elland Road, magjepsës, shërben si sfond për Leeds-Bournemouth, ndeshje ku Cherries kalojnë në avantazh në minutën e 25-të, kur shënon golin e tij të katërt në këtë kampionat i zakonshmi Semenyo, direkt nga goditja e dënimit. Peacocks nuk dorëzohen dhe në minutën e 38-të barazojnë me goditjen e fuqishme me kokë të Rodon, mbi goditjen nga këndi të Longstaff. Pikërisht ish-lojtari i Newcastle shënon pastaj vetë në minutën e 54-të, duke i lejuar Leeds të përmbysë rezultatin në 2-1. Dukeshte e mbyllur për skuadrën e teknikut Farke dhe, përkundrazi, Kroupi vulos 2-2 përfundimtar në minutën e 93-të, me një goditje të bukur të djathtë fluturimthi. Barazimi e çon Bournemouth në 11 pikë dhe Leeds në 8.