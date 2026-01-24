Bylis surprizon, ndal Egnatian kryesuese dhe ndez garën në skajet e tabelës

Bylis ka marrë një rezultat shumë të rëndësishëm në Ballsh, duke barazuar 2-2 përballë Egnatias kryesuese. Ky rezultat ka ndezur garën si në krye, ashtu edhe në fundin e renditjes së Superiores.
Ndeshja ishte e luftuar nga minuta e parë deri në fund. Në pjesën e parë, Egnatia kaloi në avantazh dhe dukej se kishte kontrollin e lojës. Por në fraksionin e dytë, Bylis reagoi fort, duke shënuar dy herë brenda pak minutash dhe përmbysur rezultatin. Rrogozhinasit u rikthyen sërish në lojë, duke barazuar shifrat në 2-2.
MIREL JOSA: DUHEJ MË SHUMË ENTUZIAZM DHE QETËSI
Pas ndeshjes, trajneri i Bylisit, Mirel Josa, u shpreh i pakënaqur me barazimin, por i kënaqur me reagimin e skuadrës. Josa theksoi se ekipi duhej të kishte treguar më shumë entuziazëm dhe qetësi në menaxhimin e lojës. Gjithashtu ai hodhi dyshime për vlefshmërinë e golit të dytë të Egnatias.
“Derisa arritëm të kthenim rezultatin, duhej të ishim shumë më të kujdesshëm në menaxhimin e lojës. Nuk patëm qetësi dhe pësuam golin. Goli i dytë, për mendimin tim, duhet rishikuar, pasi besoj se kishte pozicion jashtë loje në rrezen e portierit. Nuk jam i kënaqur me barazimin, por me mënyrën si skuadra nga disavantazhi kaloi në avantazh. Megjithatë, lojtarët duhet të kishin më tepër entuziazëm për ta luajtur këtë ndeshje”, u shpreh Josa.
EDLIR TETOVA: DOMINIM PA EFIKASITET
Nga ana tjetër, trajneri i Egnatias, Edlir Tetova, pranoi se skuadra e tij nuk reagoi siç duhet në momente të caktuara duke lejuar barazimin.
“Paraqitja lë për të dëshiruar. Mendoj se e dominuam lojën, por nuk ishim efektivë para portës dhe kjo më shqetëson. Në disa momente nuk reaguam mirë, sidomos në situata individuale dhe në vendosje. Ishte një transfertë e vështirë, me mungesa në mbrojtje. Por në fund mendoj se ishim më afër fitores. Kampionati është i gjatë dhe ka luhatjet e veta. Jam i kënaqur me lojtarët që hynë nga stoli, edhe pse për pak minuta”, deklaroi Tetova.
Ky barazim vë në diskutim kreun e renditjes për Egnatian. Nga ana tjetër i jep Bylisit besim dhe shpresë për vazhdimësinë, pas një periudhe të vështirë në kampionat.