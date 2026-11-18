Projektbuxheti për vitin 2027 pritet të shqyrtohet sot në parim në Kuvend, ndërsa Partia Demokratike ka bërë të ditur se do të votojë kundër tij. Kreu i PD-së, Sali Berisha gjatë një takimi me deputetët demokratë, e cilësoi projektbuxhetin si një dokument të hartuar në mungesë transparence dhe pa konsultim me qytetarët apo grupet e interesit, pavarësisht detyrimeve ligjore.
Sipas Berishës, mënyra se si është përgatitur buxheti dëshmon mungesë të plotë të transparencës dhe përfshirjes së biznesit në procesin e vendimmarrjes. Ai pretendoi se përmes kësaj pakete favorizohet një grup i kufizuar interesash, ndërsa qytetarët dhe bizneset shqiptare përballen me pasoja ekonomike.
Kritikat e tij u përqendruan edhe te paketa fiskale, për të cilën u shpreh se rëndon veçanërisht mbi biznesin e vogël, profesionet e lira dhe shtresën e mesme. Berisha paralajmëroi gjithashtu se politikat e parashikuara mund të ndikojnë negativisht në klimën e investimeve të huaja dhe në zhvillimin e industrisë.
Në mbështetje të qëndrimit të tij, kreu i opozitës përmendi edhe kundërshtimet e Dhomës Amerikane të Tregtisë, Dhomës Gjermane dhe organizatave të tjera të biznesit, të cilat, sipas tij, kanë kërkuar rishikimin dhe anulimin e paketës fiskale. Me këto argumente, Partia Demokratike konfirmon kundërshtimin ndaj projektbuxhetit 2027, i cili pritet të përballet me debat politik gjatë shqyrtimit në seancën plenare të sotme.