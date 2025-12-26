Burkina Faso, ndodh mrekullia e Krishtlindjes: në të 95′ kalon nga humbja te fitorja

Ka diçka magjike në arritjen e Burkina Faso, që përjetoi përmbysjen më emocionuese të këtyre ditëve të para të Kupës së Afrikës, një histori që duket sikur ka dalë drejtpërdrejt nga një përrallë. Edmond Tapsoba ishte heroi që udhëhoqi kombëtaren e tij drejt një fitoreje që dukej e pamundur: në minutën e 95′ skuadra e tij ishte duke humbur 1-0 ndaj Guinesë Ekuatoriale dhe pikërisht në minutat shtesë ndodhi e paimagjinueshmja, me dy gola të shënuar brenda një çasti që rishkruan gjithë historinë e ndeshjes.
Kombëtarja e drejtuar nga Traoré ka individualitete të mira dhe dominoi gjithë pjesën e parë, por nuk arriti të shënojë as në pjesën e dytë, kur Guinea u detyrua të luante me 10 lojtarë pas kartonit të kuq për Ndong. Pavarësisht inferioritetit numerik, Guinea arriti të shënojë me Anieboh në minutën e 85’, pa e ditur se fati do t’i rezervonte një surprizë tepër të hidhur.
Burkina Faso, përmbysja e pabesueshme
Gjithçka ndodhi në 10 minutat e fundit të ndeshjes, që deri në atë moment po shkonte drejt një barazimi zhgënjyes 0-0. Goli i Guinesë Ekuatoriale dukej se kishte mbyllur llogaritë, por minutat shtesë ndezën ndeshjen dhe sollën një rezultat befasues. Burkina Faso ishte protagonisti absolut i kësaj mrekullie, që ndodhi brenda tre minutash dhe në mënyrën më të papritur të mundshme: në minutën e 95′ ishte ende në disavantazh, por diçka u ndez dhe nisi përmbysja.
Blink, and the story flips. 🇧🇫#TotalEnergiesAFCON2025 | #WePlayDifferent pic.twitter.com/vG8wU0oZJv
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 24, 2025
Në minutën e pestë të shtesës, Minoungou barazon falë një vrapimi fantastik të Ouattara, i cili futet në zemër të zonës dhe shërben për shokun e skuadrës. Por vetëm tre minuta më vonë vjen momenti i Tapsoba: mbrojtësi i Bayer Leverkusen përfiton nga një top i kthyer nga portieri kundërshtar dhe në mënyrë të pabesueshme, në minutën e 98′, shënon golin e fitores për kombëtaren e tij, një rrjetë që do të mbetet në histori dhe që i solli edhe çmimin “Lojtari i Ndeshjes”.