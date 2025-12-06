Bundesliga/ Trigolësh i Kane në 22′ e manita e Bayern ndaj Stuttgart: bie Leverkusen

Javë e re në Bundesliga, fitore e re për Bayern Munich. Bavarezët mposhtin 5-0 Stuttgart në javën e 13-të të kampionatit, të udhëhequr nga Laimer, Kane (trigolësh në 22 minuta) dhe Stanisic. Skuadra e Kompany konfirmohet kështu si kryesuese dhe e pamposhtur, ndërsa Bayer Leverkusen humbet 2-0 në Augsburg. Wolfsburg dominon 3-1 Union Berlinin, ndërsa Heidenheim përmbys 2-1 Freiburg. Mbyllet 1-1 mes Köln dhe St. Pauli.
STUTTGART–BAYERN MUNICH 0-5
Stuttgart priti kryesuesen Bayern Munich në MHPArena, aty ku bavarezët kaluanë përpara në minutën e 11’: Laimer kombinon shkëlqyeshëm me Olise dhe më pas mposht Nubel me një gjuajtje gjeniale me thembër, në stilin e Thomas Müller. Skuadra e Kompany rrezikon më pas dyfishimin me Olise, përpara se të pësonte barazimin e Nartey në minutën e 40’: goli i vendasve anulohet për pozicion jashtë loje. Andres shpërdoron më pas një tjetër mundësi për të rikthyer baraspeshën në shtesën e pjesës së parë, me Urbig që ruan portën të paprekur me një pritje të madhe në minutën e 60’.
Kompany vendos atëherë të fusë Kane për të mbyllur ndeshjen, dhe anglezi e shpërblen menjëherë: në minutën e 66’ ish-lojtari i Tottenham merr përsipër aksionin dhe realizon 2-0 me një të djathtë të pandalshme. Fenomeni i rritur te Ridgeway Rovers rrezikon përsëri me të majtën në minutën e 75’, ndërsa Stanisic shënon 3-0 në minutën e 78’, falë një gabimi të rëndë të Nubel. Stuttgart shembet dhe në minutën e 82’ pëson edhe pokerin: Assignon ndal me dorë një goditje drejt portës dhe ndëshkohet me të kuqe, ndërsa Kane shndërron penalltinë. Kapiteni i Anglisë ngjitet më pas në kuotën e 17 golave në këtë Bundesliga në minutën e 88’, duke kompletuar triplettën në 22 minuta dhe rezultatin final 5-0 për Bayern Munich. Bavarezët ngjiten kështu në 37 pikë, duke u konfirmuar si kryesues dhe të pamposhtur. Stuttgart mbetet në 22 pikë.
AUGSBURG–BAYER LEVERKUSEN 2-0
Bayer Leverkusen bën ndalesë në fushën e Augsburg dhe në minutën e 6’ gjendet duke ndjekur rezultatin: Giannoulis lexon në mënyrë perfekte filtrimin e shkëlqyer të dhënë nga Keven Schlotterbeck dhe shënon 1-0. Bavarezët marrin besim dhe në minutën e 28’ dyfishojnë me një goditje koke të Kade, i shërbyer nga një kros perfekt i Giannoulis. Aspirinat mundohen të reagojnë, por fati nuk është me ta: në minutën e 43’ shtylla ndalon Schick, ndërsa Ben Seghir godet traversën në minutën e 65’. Augsburg rikthen fitoren dhe ngjitet në 13 pikë, duke lënë Leverkusenin në kuotën 23: për Bayer është humbja e dytë radhazi.
KÖLN–ST. PAULI 1-1
Köln dhe St. Pauli u përballën në RheinEnergieStadion, ku pjesa e parë u mbyll pa gola. Asnjëra prej skuadrave nuk arrin të gjente epërsinë, gjë që ndodhi në minutën e 51’, kur El Mala realizon në kundërsulm 1-0 për vendasit. Dukej se gjithçka ishte mbyllur për vendasit, por Jones fiksuar 1-1 në minutën e 94’, duke ndarë pikët mes skuadrave. Köln ngjitet në 16 pikë, St. Pauli në 8.
HEIDENHEIM–FRIBURG 2-1
Heidenheim pret Freiburgun në Voith-Arena, ku miqtë kalojnë përpara në minutën e 40’ me Manzambi, i cili zhbllokon derbin mes dy skuadrave të landit Baden-Württemberg. Avantazhi i bardhezinjve zgjat vetëm deri në minutën e 59’, pasi Mainka barazon për Heidenheim. Emocionet nuk kanë mbaruar, sepse skuadra e Frank Schmidt e përmbys gjithçka me golin e 2-1 në minutën e 94’. Schimmer i dhuron Heidenheim fitoren e dytë radhazi, duke e çuar në 11 pikë, Freiburg mbetet në 16 pikë.
WOLFSBURG–UNION BERLIN 3-1
Volkswagen Arena ishte skena e Wolfsburg–Union Berlin, ndeshje që zhbllokohet në minutën e dhjetë, kur Wimmer shënon 1-0 me një të djathtë në shtyllën e parë. Amoura dyfishon për “Ujqit” në gjysmë ore lojë, ndërsa Querfeld godet traversën në minutën e 40’. Majer shënon 3-0 për Wolfsburg në minutën e 60’, duke mbyllur praktikisht ndeshjen: protagonist i madh i aksionit është ish-lojtari i Interit, Christian Eriksen, i cili rikuperon topin dhe jep një pasim të artë për shokun e skuadrës. Tre minuta më vonë, Amoura shënon pokerin, por goli anulohet për pozicion jashtë loje. Gjithçka është e rregullt në minutën e 68’, kur Nsoki shënon golin e nderit për Unionin, që humbet më pas edhe një penallti me Querfeld në minutën e 91’. Wolfsburg fiton 3-1 dhe ngjitet në 12 pikë, ndërsa skuadra berlineze mbetet në 15.
