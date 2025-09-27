Bundesliga, Dortmund mbetet në gjurmët e Bayern: fitojnë Leipzig dhe Leverkusen

Në javën e pestë të Bundesligës fitojnë Dortmund dhe Leverkusen: verdhezinjtë mposhtin 2-0 në transfertë Mainz falë golave të Svensson (27’) dhe Adeyemi (40’) dhe mbeten -2 nga Bayern. Mirë edhe Aspirinat, që fitojnë 2-1 në fushën e St. Pauli me Tapsoba dhe Poku. Konfirmohet i treti Leipzig, që fiton 1-0 në fushën e Wolfsburg dhe është -3 nga kreu: vendos Bakayoko. Buzëqesh edhe Heidenheim: 2-0 ndaj Augsburg.
MAINZ-DORTMUND 0-2
Dortmund i përgjigjet fitores së pestë të Bayern duke mposhtur 2-0 Mainz dhe duke arritur suksesin e katërt në këtë kampionat. Verdhezinjtë sigurojnë fitoren brenda 13 minutash, saktësisht mes minutës së 27-të dhe të 40-të me të njëjtin protagonist, të paktën për sa i përket asistëve: Julian Brandt. Dy minuta pas një shtylle të vendasve, vjen prekja e tij vendimtare e parë, ajo e Svensson që kalon mysafirët përpara. Në minutën e 40-të, asistimi i tij i dytë i ditës, kësaj radhe për Adeyemi që falënderon dhe dyfishon.
Mainzi provon në pjesën e dytë me Leitsch, por Kobel është i vëmendshëm dhe e mban portën të paprekur. Episodi që mbyll ndeshjen vjen në mesin e pjesës së dytë, me përjashtimin e Zentner që i lë të tijtë me dhjetë lojtarë. Në atë pikë, Dortmundit i mbetet vetëm të menaxhojë dhe të marrë fitoren: pikët janë 13, dy më pak se Bayern. Pas vitesh, duket se është rikthyer dueli klasik për “Meisterschale” në Bundesliga. Ndërkohë, humbja e tretë në pesë ndeshje për Mainzin, që mbetet me 4 pikë.
ST. PAULI-LEVERKUSEN 1-2
Vuajti por fitoi edhe Leverkusen, që megjithë 2-1 në fushën e St. Pauli është gjithsesi -7 nga Bayerni i pari në renditje. Aspirinat, megjithatë, u lodhën gjatë gjithë ndeshjes, edhe pse e nisën më mirë: Quansah u ndal nga Vasilj, pastaj mbrojtja shpëtoi mbi vijë ndaj Wahl dhe në minutën e 25-të erdhi 1-0, me Tapsoba që shfrytëzoi në një goditje dënimi topin e avantazhit. Pas shtatë minutash, megjithatë, sfida u rikthye në barazim, dhe këtë herë askush nuk arriti të shmangte golin e Wahl. Në pjesën e dytë, vendasit e ngushtuan rezultatin falë Poku (58’), pastaj Fujita shkoi shumë pranë barazimit. Pas një shtese të gjatë, Bayeri mund të festojë: edhe pse është vetëm në 8 pikë, arrin fitoren e dytë në kampionat.
WOLFSBURG-LEIPZIG 0-1
Pas Bayern dhe Dortmund është Leipzig, që pas humbjes në debutim ka vetëm fitore: suksesi i katërt radhazi falë 1-0 në fushën e Wolfsburg. Formacioni i Werner, tani -3 nga bavarezët dhe -1 nga verdhezinjtë, e zhbllokon që në minutën e 8-të, me autorin vendimtar Bakayoko që shfrytëzon asistin e Cardoso-s për të shënuar. Pas një pjese të dytë të ekuilibruar, sfida mund të mbyllej pak para shtesës, meqë penalltia e shkaktuar nga Koulieras i dha shansin Baumgartner, por nga pika e bardhë nuk arriti të vulosë rezultatin. Dyfishimi nuk erdhi, por Leipzig rezistoi.
HEIDENHEIM-AUGSBURG 2-1
Ka vend edhe për fitoren e Heidenheim, që mposhti 2-1 Augsburg në një ndeshje që u zhbllokua në pjesën e dytë, pas një pjese të parë pa gola. Brenda 7 minutash, Kaufmann (47’) zhbllokoi ndeshjen dhe më pas veshi rolin e asistuesit për dyfishimin (54’) të firmosur nga Conteh. Vendasve iu anulua edhe një gol i mundshëm për 3-0, ndërsa rrjeta e Tietz për miqtë erdhi shumë vonë: përfundoi me tre pikë shumë të rëndësishme për Heidenheim, që pas katër humbjesh më në fund u zhbllokua dhe arriti fitoren e parë duke arritur pikërisht Augsburg.