Bullgaria bëhet nikoqir i Eurovisionit 2027, disa ndryshime në rregullat e konkursit

Eurovisioni 2027 do të zhvillohet buzë detit në qytetin bullgar të Burgasit, kanë konfirmuar organizatorët.
Konkursi do të zhvillohet në qytetin pranë Detit të Zi nga 12 deri më 15 maj, njoftuan të enjten Unioni Evropian i Transmetuesve (EBU) dhe Televizioni Kombëtar Bullgar (BNT).
Ky vendim vjen pasi këngëtarja bullgare Dara fitoi konkursin e këtij viti në Vjenë, Austri, në muajin maj, fitorja e parë e Bullgarisë në Eurovision, me këngën “Bangaranga”.
Drejtori i Eurovision Song Contest, Martin Green, tha se ishin “të kënaqur” me zgjedhjen e destinacionit të radhës, duke shtuar se Burgasi do t’i “sjellë diçka vërtet të veçantë” konkursit.
Konkursi, duke përfshirë provat, gjysmëfinalet dhe finalen e madhe, do të zhvillohet në ambientet e Arena Burgas, objekti më i ri sportiv dhe argëtues i Bullgarisë, i hapur në vitin 2023.
“Burgasi është një qytet i gjallë dhe mikpritës në Detin e Zi, me një identitet të fortë muzikor dhe kulturor. Ai ka ambicien, infrastrukturën dhe pasionin e nevojshëm për të mirëpritur familjen e Eurovisionit”, tha Green.
“Për Eurovision Song Contest-in e parë që do të zhvillohet ndonjëherë në Bullgari, duam të krijojmë diçka që të ndihet vërtet bullgare, por njëkohësisht të jetë padyshim Eurovision, një festë që bashkon njerëzit përmes muzikës”, shtoi ai.
Burgasi u përzgjodh për ofertën e tij “të fortë në tërësi”, duke kombinuar kapacitetet e arenës dhe mundësitë teknike, përfshirë kapacitetin hotelier, transportin dhe udhëtimet ndërkombëtare.
Për disa ndjekës të Eurovisionit, zgjedhja mund të jetë surprizë, pasi konkursi nuk do të zhvillohet në kryeqytetin Sofje.
Megjithatë, EBU tha se Burgasi u përzgjodh pas një procesi “konkurrues” ku morën pjesë katër qytete bullgare.
Burgasi dhe Sofja kaluan në fazën përfundimtare të përzgjedhjes, pas ofertave fillestare ku përfshiheshin edhe Varna dhe Plovdiv.
Kryebashkiaku i Burgasit, Dimitar Nikolov, e cilësoi përzgjedhjen si një “nder të jashtëzakonshëm”.
Eurovision Song Contest mund të ketë ndikim edhe përtej skenës, pasi eventi u jep qyteteve dhe vendeve pritëse mundësinë të jenë në qendër të vëmendjes.
Sipas EBU-së, Liverpuli pati një ndikim ekonomik prej 66 milionë eurosh pas organizimit të konkursit në vitin 2023, Malmoja 40 milionë euro në vitin 2024 dhe Bazeli 58 milionë euro në vitin 2025.
Ndryshimi i rregullave
Në fillim të kësaj jave, organizatorët e Eurovisionit përditësuan rregullat duke përcaktuar se, nëse një vend i përfshirë në një konflikt të armatosur fiton konkursin, ai nuk do të ketë të drejtë ta organizojë atë vitin pasardhës.
Ndryshimi u miratua nga organi drejtues i konkursit, pas reagimeve të transmetuesve pjesëmarrës pas Eurovisionit 2026 në Vjenë.
Sipas rregullit të ri, vendet fituese do të përjashtohen gjithashtu nga organizimi nëse një “situatë e ndjeshme gjeopolitike” ndikon në sigurinë, mbrojtjen ose stabilitetin e shtetit apo të rajonit të tij të afërt.
Ky ndryshim është interpretuar si një reagim ndaj pjesëmarrjes së vazhdueshme të Izraelit në konkurs, mes kritikave për veprimet e tij ushtarake në Gaza dhe Lindjen e Mesme.
Në nëntor, pas dështimit të përpjekjes për pezullimin e Izraelit, pesë transmetues njoftuan bojkotimin e konkursit, mes tyre edhe Spanja dhe Irlanda.
Pavarësisht protestave, izraeliti Noam Bettan përfundoi në vendin e dytë me këngën “Michelle”.
Kjo ishte hera e dytë radhazi që Izraeli zinte vendin e dytë, ndërsa disa transmetues pjesëmarrës kanë shprehur privatisht shqetësime për sigurinë në rast se konkursi do të zhvillohej në Jerusalem ose Tel Aviv nëse Izraeli do të fitonte në të ardhmen.
Edhe pse Izraeli pritet të shihet si objektivi kryesor i ndryshimit të rregullit, ai do të prekë gjithashtu Ukrainën, e cila është përfshirë në një luftë të zgjatur që prej pushtimit nga Rusia në vitin 2022.
Grupi ukrainas Kalush Orchestra fitoi Eurovisionin po atë vit, në një shfaqje simbolike të mbështetjes publike.
Pas fitores së tyre, organizatorët e Eurovisionit kryen një “vlerësim të plotë dhe studim fizibiliteti” për të përcaktuar nëse konkursi i vitit 2023 mund të zhvillohej në Kiev.
Në fund, ata vendosën se rreziqet e sigurisë ishin shumë të mëdha dhe Mbretëria e Bashkuar mori përsipër organizimin e konkursit në Liverpul.