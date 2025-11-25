Bugatti me vlerë 5 milionë e Luka Doncic: çmendet nga zilia Snoop Dogg

Raporti mes sportistëve dhe automjeteve ultra-ekskluzive ka qenë gjithmonë një nga më produktivët dhe kuriozët. Nuk është risi që disa nga profesionistët më të njohur, më të vlerësuar dhe – mbi të gjitha – më të paguar në botë të përfitojnë nga statusi i tyre për të ndërtuar një garazh ëndrrash. Si në rastin e yllit të Los Angeles Lakers Luka Doncic, pasioni i të cilit nuk është aspak një sekret dhe që së fundmi ka arritur një goditje të bukur: Bugatti Mistral W16.
“I lashë çelësat në shtëpi”
Qarkullon në rrjet një episod i këndshëm mes Doncic, makinës së re të tij Bugatti dhe Snoop Dogg. Reperi më i çuditshëm i panoramës amerikane është argëtuar veçanërisht në shikimin e modelit Mistral. Në video, në fakt, dëgjohet duke përsëritur “i lashë çelësat në shtëpi” ndërsa i afrohet i entuziazmuar dhe duke kërcyer lehtë roadster-it më të shpejtë në botë. Doncic e merr me sportivitet dhe i përgjigjet duke i thënë se “tani je bërë Batman”. Jo se reperi nuk mund ta lejojë veten – Snoop është një nga artistët e Hip-Hop-it më të pasur në botë – por duket se një makinë e këtij lloji nuk përputhet shumë me stilin e personazhit. Ose, shumë më thjesht, duke qenë një edicion i limituar në vetëm 99 njësi, këngëtari nuk ka arritur ta rezervojë me kohë.
Mistral ka qenë Bugatti i fundit i ndërtuar me motorin e fuqishëm 8.0 litra W16. Në këtë konfigurim specifik e aftë të prodhojë një fuqi totale prej 1.600 KF. Shpejtësia maksimale e arritur – në një test në Gjermani – ka qenë mbi 450 km/h. Një makinë fenomenale që nuk është e vetme në koleksionin e Doncic. Lojtari slloven është gjithashtu pronar i një Brabus Rocket, i një Chevy Camaro të vitit 1969 të personalizuar, i një Rimac Nevera dhe i një Hellfire Truck. Një pick-up “i provuar për apokalipsin”.