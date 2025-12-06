Buendia dënon Arsenal në shtesë: Aston Villa e dyta, Emery hakmerret me ish-ekipin

Java e 15-të e Premier League hapet me fitoren e Aston Villës ndaj Arsenalit. Kryesuesit bien në fakt në Birmingham, të mposhtur 2-1 nga “Villans” të ish-trajnerit Unai Emery: Cash zhbllokon ndeshjen në favor të vendasve në minutën e 36’, Trossard rikthen ekuilibrin në të 52’ dhe Buendia vendos sfidën në minutën e 95’. Manchester City do të ketë kështu një mundësi për të shkurtuar diferencën në renditje: një fitore kundër Sunderland do ta sillte skuadrën e Guardiolës në –2 nga ajo e teknikut Arteta.
Në “Villa Park” të Birminghamit zhvillohet sfida magjepsëse mes atyre që aktualisht janë e para dhe e treta në klasifikimin e Premier League: Arsenal dhe Aston Villa. Vendasit nisin fort dhe në minutën e dhjetë prekin menjëherë avantazhin: Watkins depërton në mbrojtjen e “Gunners” me një lëvizje të shkëlqyer, por më pas ndalet nga një pritje shumë e mirë e Raya. Miqtë atëherë shfaqen në sulm në minutën e 21’ dhe shënojnë me Eze, por goli nuk validohet për një pozicion të qartë jashtë loje të Saka. Mbetet kështu 0-0, rezultat që megjithatë zhbllokohet përfundimisht në minutën e 36’, kur në epërsi kalon Aston Villa: Cash mposht Raya me një të djathtë të saktë diagonale dhe firmos 1-0.
Arsenal atëherë hidhet në gjysmën fushës kundërshtare në kërkim të barazimit dhe në minutën e 52’ e gjen atë me Trossard, i aftë të pozicionohet pranë shtyllës së dytë dhe të mposhtë Emi Martinez, pas nismës së bukur të Saka-s. Formacioni i Emery nuk dorëzohet dhe në minutën e 64’ vazhdon të vërë në provë Raya-n me Watkins, ndërsa “Dibu” i mohon gëzimin e golit Ødegaard me një pritje madhështore në krahun tjetër në minutën e 70’. Tetë minuta më vonë është Malen që shkon centimetra pranë avantazhit të ri për “Villans”, me Timber që më pas rrezikon autogol në të 82’. Të vendosë big match-in është atëherë Buendia, me një goditje në minutën e 95’. Aston Villa fiton kështu 2-1 dhe ngjitet në 30 pikë, duke e lënë Arsenalin të ndalur në 33.