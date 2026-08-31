Bruno Fernandes i papërmbajtshëm, përmbys Ipswich dhe i jep fitoren 5-2 Man. United: poker i Chelsea

Në javën e dytë të Premier League vjen fitorja e parë për Manchester United, 5-2 në përmbysje ndaj Ipswich Town. Davis u jep shpresë miqve në minutën e 29′, ndërsa “Djajtë e Kuq” e përmbysin ndeshjen falë tripletës së Bruno Fernandes, autogolit të Greaves dhe golit të Mbeumo. Me pikë të plota mbetet ndërkohë Chelsea, që, me përjashtim të disa momenteve të blackout-it, dominon në fitoren e çmendur 4-3 ndaj Brighton: për “Blues” shënuan Lavia, Pedro Neto, Joao Pedro dhe Palmer.
MANCHESTER UNITED – IPSWICH
Manchester United kishte nevojë për kapitenin Bruno Fernandes për të siguruar fitoren e parë të sezonit, me një tripletë të jashtëzakonshme në përmbysjen 5-2 ndaj Ipswich Town në Old Trafford. Nisja e “Djajve të Kuq” është e mirë, por pak para gjysmë ore lojë, miqtë arrijnë të zhbllokojnë ndeshjen: asist i Issahaku për golin e Davis në minutën e 29′, që sjell rezultatin 1-0. Makthi i një humbjeje të mundshme ndaj një skuadre të sapongjitur në Premier League rikthehet menjëherë në Old Trafford, pas debutimit zhgënjyes kundër Hull City, por për të shpëtuar “Djajtë e Kuq” mendon Bruno Fernandes. Portugezi barazon menjëherë shifrat në minutën e 40′, duke e çuar ndeshjen në 1-1 në pushim.
Në minutën e 56′ përmbysja e skuadrës së Carrick përfundohet: Maguire prek topin në zonë dhe gjen devijimin e Greaves, i cili nxjerr jashtë loje portierin Scherpen dhe shënon në portën e tij. Pas golit të 2-1, spektakli i Bruno Fernandes mund të rifillojë: në minutën e 60′ shënon të tretin nga pika e bardhë, ndërsa në minutën e 68′ merr topin e ndeshjes, duke shënuar 4-1 pas një aksioni të gjatë, të nisur nga goditjet e Mainoo dhe Mbeumo. Ish-lojtari i Brentford mbyll më pas llogaritë në minutën e 82′, me golin e 5-1 pas asistit, sërish, të Bruno Fernandes. Në fund ka hapësirë edhe për golin e Akpom në minutën e 91′, që e bën humbjen disi më pak të rëndë për miqtë. Tre pikët e para për Manchester United, ndërsa Ipswich mbetet pikërisht në kuotën e 3 pikëve.
CHELSEA – BRIGHTON
Nisje e shkëlqyer për teknikun Xabi Alonso në stolin e Chelsea, me fitoren 4-3 ndaj Brighton në javën e dytë dhe ruajtjen e pikëve të plota. Nisje e furishme e “Blues”, që kalojnë në avantazh që në minutën e katërt me golin e Lavia. Dhjetë minuta më vonë vjen edhe dyfishimi: Pedro Neto merr asistin e Morgan Rogers dhe shënon 2-0 para se të mbushet çerekora e parë. Pas gjysmë ore lojë, në festë bashkohet edhe Joao Pedro. Është goditja e tij me të djathtën në kundërsulm që sjell 3-0 në minutën e 32′. “Seagulls” duken të dorëzuara, por tre minuta më vonë gjejnë forcat për të ngushtuar diferencën falë Yalcouyé.
Pas pushimit, skuadra e Hurzeler vazhdon të shtyjë dhe në minutën e 63′ afrohet edhe më shumë falë autogolit të Joao Pedros. Debutuesi Martinez në portë shpëton disa herë rezultatin për londinezët, të cilët në minutën e 74′ japin goditjen vendimtare: goditje e fuqishme e Cole Palmer nga jashtë zone, që sjell 4-2 dhe rikthen vendasit në një avantazh prej dy golash. Martinez është sërish protagonist me disa pritje të tjera shumë të mira, përpara golit të 4-3 nga Gross në minutën e 96′, kur tashmë është tepër vonë. Chelsea fiton dhe ngjitet në kuotën e 6 pikëve, ndërsa Brighton mbetet me 3.
Manchester United [5]-1 Ipswich Town – Bryan Mbeumo 82′
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Chelsea [4] – 2 Brighton – Cole Palmer 74′
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NDESHJET E TJERA
Leeds dhe Brentford mbeten të pamposhtura dhe ngjiten krah për krah në kuotën e 4 pikëve në renditje. Ndeshja përfundon 1-1. “Bees” kalojnë në avantazh në minutën e 41′ me gjermanin Schade, ndërsa në minutën e 79′ Calvert-Lewin barazon shifrat dhe i dhuron një pikë skuadrës vendase. Tre pikët e para i merr Sunderland, që në shtëpi mposht Fulham 1-0. Vendimtar është goli i Isidor në minutën e 75′, ndërsa “Cottagers” mbeten pa pikë në renditje.
Sunderland [1]-0 Fulham – Wilson Isidor 75′
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