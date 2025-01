Broja, i pafat apo i brishtë? Historia e dëmtimeve të yllit të munguar të Shqipërisë

I pafat apo i brishtë? Ndoshta të dyja bashkë, por Broja po sheh t’i kompromentohet një karrierë që u duk më shumë se premtuese e që po humb besueshmërinë edhe në ato klube të rëndësishme që kishin menduar për të, duke qenë një mundësi e madhe, për të ndryshuar fatet e sulmuesit më me kualitet të Kombëtares. Dëmtimi ishte shumë më i rëndë se sa mendohej e tani aventura te Everton për Armando Brojën mund të quhet e përfunduar.

Broja duhet të qendrojë jashtë për 10 deri në 12 javë

Ai iu bashkua Everton në huazim këtë verë, duke u rikuperuar nga një dëmtim i mëparshëm, kaloi muaj duke u rikthyer, debutoi, pësoi një tjetër dëmtim, u rikuperua dhe luajti 25 minuta kundër Peterborough këtë fundjavë në FA Cup. Ai u përplas nga një ndërhyrje, ra keq dhe lëndoi kyçin e këmbës.

Man… This is hard to see. Armando Broja has just been stretchered off to a standing ovation from the whole stadium, after suffering an injury that doesn't look good.

Been so unlucky with injuries over the last few years. Only just returning from a long term injury, I really… pic.twitter.com/G2GXHpMK1e

— Rising Ballers (@RisingBallers_) January 9, 2025