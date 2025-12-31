Broja asist, por Burnley shembet ndaj Newcastle: ndalet Chelsea, udhëheq Arsenal

Raundi i mesjavës, i vlefshëm për javën e 19-të të Premier League, sheh fitoren e Arsenal në supersfidën kundër Aston Villa. Skuadra e teknikut Arteta mposhti 4-1 atë të Emery në “Emirates” dhe e zbret në -6 nga vendi i parë: kështu ndërpritet seria pozitive e Villans. United ndërkohë barazon 1-1 me Wolves, ndërsa Chelsea 2-2 me Bournemouth. Feston Newcastle, që fiton 3-1 ndaj Burnley. Asisti i Armando Brojës, titullar edhe këtë mbrëmje, nuk mjaftoi për të ndalur Magpies, ndërsa Everton triumfoi 2-0 ndaj Forest. 2-2 edhe mes Brighton dhe West Ham.
ARSENAL – ASTON VILLA 4-1
Java e 19-të e Premier League sheh dominimin e Arsenal. Kryesuesit triumfojnë 4-1 në “Emirates” kundër Aston Villa dhe i japin fund serisë së tyre prej njëmbëdhjetë fitoreve radhazi mes kampionatit dhe kupave. Gabriel zhbllokon ndeshjen e madhe në minutën e 48-të, ndërsa Zubimendi dyfishon në të 52-ën dhe Trossard shënon golin e tretë në minutën e 69-të. Festës i bashkohet në minutën e 78-të edhe Gabriel Jesus, i cili më pas shfaq një fanellë me shkrimin “I belong to Jesus”, e bërë e famshme nga bashkatdhetari i tij Kaká pas finales së Champions League të fituar nga Milan kundër Liverpool në vitin 2007.
Në minutën e 94-të Watkins realizon golin e nderit për Aston Villa. Kështu, Gunners ngjiten në kuotën e 45 pikëve dhe e çojnë pikërisht Villians në -6: Manchester City duhet të përgjigjet tashmë në ndeshjen e Vitit të Ri kundër Sunderland për të qëndruar në ndjekje të Gunners.
MANCHESTER UNITED – WOLVERHAMPTON 1-1
Manchester United barazon në “Old Trafford” kundër Wolverhampton: Zirkzee hap rezultatin në minutën e 27-të, ndërsa Krejci rikthen baraspeshën në fundin e pjesës së parë. Skuadra e Amorim nuk dorëzohet dhe në minutën e 91-të arrin të kalojë sërish në avantazh falë ish-lojtarit të Lecce, Dorgu, por goli anulohet për pozicion jashtë loje. Rezultati mbetet 1-1 deri në vërshëllimën përfundimtare dhe i çon “Djajtë e Kuq” në 30 pikë. Wolves ngjiten në 3 pikë, por mbeten gjithsesi të fundit në renditje, me një diferencë të madhe (-9 nga Burnley).
CHELSEA – BOURNEMOUTH 2-2
Publiku i “Stamford Bridge” përjeton barazimin 2-2 të Chelsea kundër Bournemouth, ndeshje që zhbllokohet që në minutën e 6-të me avantazhin e miqve, të firmosur nga Brooks. Vendasit reagojnë më pas me penalltinë e Cole Palmer në minutën e 15-të dhe me golin e Enzo Fernandez në të 23-ën, përpara barazimit të Kluivert katër minuta më vonë. Në pjesën e dytë rezultati mbetet i pandryshuar. Ky barazim e çon Chelsea në 30 pikë dhe mban Cherries në kuotën e 23 pikëve.
NDESHJET E TJERA
Në ndeshjet e tjera të mbrëmjes, buzëqesh Newcastle, falë fitores 3-1 në fushën e Burnley: në listën e shënuesve janë Joelinton (2’), Wissa (7’), Laurent (23’) dhe Bruno Guimarães (94’). Festa në “City Ground” është për Everton-in, që fiton 2-0 në stadiumin e Nottingham Forest: vendosin golat e Garner (19’) dhe Barry-t (79’). Së fundi, West Ham barazon 2-2 me Brighton në “London Stadium”: shënojnë Bowen (10’), Welbeck me penallti (32’), Paquetà nga pika e bardhë (45’+4’) dhe Veltman (61’).
