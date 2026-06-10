Britney Spears trondit pas arrestimit: “Mamaja ime vrau një djalë”

Britney Spears është përfshirë sërish në polemika, pasi në pamje të regjistruara nga kamerat e policisë gjatë një ndalimi në Kaliforni në mars, ajo ka bërë deklarata të forta ndaj nënës së saj, Lynne Spears.
Sipas mediave amerikane, në videon e publikuar shihet momenti kur policia e ndalon këngëtaren nën dyshimin për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Gjatë bisedës me oficerët, Spears e zhvendos diskutimin drejt historisë familjare, duke bërë një pretendim të rëndë për të kaluarën e nënës së saj.
“Po, e di. Nëna ime në fakt ka vrarë një njeri me biçikletë, por unë kurrë nuk kam bërë diçka të tillë,” dëgjohet të thotë Spears në video.
Ajo shton më tej duke shprehur zemërim dhe pakënaqësi për mënyrën se si është trajtuar çështja: “Pse nuk u arrestua ajo? Si ka mundësi që nëna ime i shpëtoi gjithçkaje?”
Deklarata e saj i referohet një ngjarjeje tragjike të vitit 1975, e përshkruar më herët nga Lynne Spears në librin e saj autobiografik, ku ajo ka rrëfyer një aksident me makinë në kushte të vështira moti në Luiziana, që rezultoi në vdekjen e një 12-vjeçari.
Sipas Lynne Spears, ajo nuk u akuzua kurrë për incidentin, por ka pranuar publikisht se ngjarja ka qenë një nga përjetimet më të rënda të jetës së saj.
Në të njëjtën video, Britney Spears dyshohet se ka bërë edhe komente të tjera për nënën e saj, përfshirë pretendime të paverifikuara për një incident tjetër të supozuar.
Pas ngjarjes, këngëtarja u përball me pasoja ligjore dhe pranoi një marrëveshje fajësie për një akuzë të reduktuar, duke u vendosur në provë për 12 muaj dhe duke përfunduar program edukimi për drejtimin e mjetit nën ndikim.