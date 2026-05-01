Britney Spears sërish në telashe ligjote

Britney Spears është akuzuar zyrtarisht për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit dhe substancave narkotike.
Sipas prokurorëve në Ventura County, ndaj këngëtares është ngritur një akuzë për kundërvajtje penale ndërsa ajo pritet të paraqitet në gjykatë më 4 maj. Megjithatë, për shkak të natyrës së akuzës, ajo nuk është e detyruar të jetë fizikisht e pranishme në seancë.
Autoritetet bëjnë me dije se në raste të tilla, kur i pandehuri nuk ka histori të mëparshme për shkelje të ngjashme dhe nuk ka pasur aksident apo të lënduar, shpesh ofrohet një marrëveshje e njohur si “wet reckless”. Kjo nënkupton pranimin e fajësisë për drejtim të pakujdesshëm të lidhur me përdorimin e alkoolit ose drogës, duke shmangur një dënim më të rëndë.
Nëse pranohet një marrëveshje e tillë, parashikohet një periudhë prove 12-mujore, ndjekja e një programi rehabilitimi për drejtim në gjendje të dehur dhe pagesa e gjobave përkatëse.
Spears, 44 vjeç, u arrestua më 4 mars. Sipas raportimeve, në automjetin e saj u gjet edhe një substancë e paidentifikuar dhe dyshohet se ajo ishte nën ndikimin e alkoolit dhe drogës.
Më 12 prill, këngëtarja u shtrua në një qendër rehabilitimi për trajtimin e abuzimit me substanca.
Burime pranë saj bëjnë të ditur se ky ishte një vendim i marrë me vullnet të plotë, me fokus përmirësimin e shëndetit mendor dhe fizik.
Sipas të njëjtave burime, familja e Spears e ka mbështetur plotësisht këtë hap, ndërsa artistja është e përkushtuar në procesin e rikuperimit dhe stabilizimit të jetës së saj.