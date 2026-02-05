Britney Spears rrëfen traumën familjare: “Jam ende e frikësuar”

Britney Spears ka bërë një rrëfim të ndjerë në Instagram, ku pranoi se ndihet “me fat që është gjallë” pas mënyrës se si është trajtuar nga familja e saj ndër vite.
“As njerëz, gjithçka që duam është të ndihemi të lidhur me njëri-tjetrin dhe të mos ndihemi kurrë vetëm,” shkroi këngëtarja të mërkurën. Ajo shtoi se izolimi, i paraqitur si “ndihmë” nga familja, ishte i gabuar: “Mund të falim, por nuk harrojmë kurrë.”
Artistja theksoi se nevoja për kontakt njerëzor është thelbësore dhe se ndihet ende e frikësuar nga familja e saj.
“Jam jashtëzakonisht me fat që jam gjallë, duke pasur parasysh si më trajtuan dikur,” u shpreh ajo, duke shtuar se nuk pret që ata të marrin përgjegjësi për veprimet e tyre.
Spears zbuloi gjithashtu se nuk ka kërcyer prej një muaji për shkak se ka thyer gishtin e këmbës dy herë.
Rrëfimi vjen pas viteve të vështira të këngëtares gjatë konservatorisë 13-vjeçare (2008–2021) nën drejtimin e babait të saj, Jamie Spears, e cila i dha atij kontroll mbi financat, vendimet mjekësore dhe jetën personale e profesionale të saj.
Gjatë dëshmisë së saj në gjykatë, Britney kishte deklaruar se ishte detyruar të performonte, të merrte medikamente të forta dhe të futej në rehabilitim kundër dëshirës së saj.
Ajo ka pohuar gjithashtu se iu ndalua të martohej ose të kishte një fëmijë tjetër.
Në librin e saj autobiografik të vitit 2023, “The Woman in Me”, Spears shkruan se konservatori shërbeu kryesisht për përfitime financiare të familjes. Dokumentet gjyqësore tregojnë se Jamie Spears përfitoi rreth 6 milionë dollarë gjatë kësaj periudhe.
Marrëdhëniet e Britney-t me familjen mbeten të tensionuara. Ajo është ende e distancuar nga babai i saj, ndërsa raportet me nënën, Lynne Spears, përshkruhen si “të brishta”.
Marrëdhënia me motrën, Jamie Lynn Spears, raportohet se është përmirësuar pas konfliktit publik në vitin 2022. Më i afërti për të mbetet vëllai i saj, Bryan Spears, i cili jeton me të që prej ndarjes së saj nga ish-bashkëshorti Sam Asghari në vitin 2023.