Britney Spears reagon pas incidentit me basketbollistin

Britney Spears ka reaguar pas incidentit me rojen e sigurisë së Victor Wembanyama.

“Përvojat traumatike nuk janë të reja për mua. Nuk isha e përgatitur për atë që më ndodhi mbrëmë,” shkroi Spears në një postim në Instagram. “Njoha një atlet në hollin e hotelit tim ndërsa po shkoja për darkë. Më vonë shkova në një restorant në një hotel tjetër dhe e pashë përsëri. Vendosa t’i afrohem dhe ta përgëzoj për suksesin e tij.”

Sipas Britney, komentet e Wembanyama për sjelljen e saj — të cilat ai i tha një gazetari të enjten pas një stërvitje — ishin një keqinterpretim i ngjarjeve.

“Ishte me të vërtetë zhurmë , kështu që e godita në shpatull për të tërhequr vëmendjen e tij. Jam në dijeni të deklaratës së lojtarit ku ai përmend ‘E kapa nga pas’ por thjesht e godita në shpatull”, ka shkruar ajo. “Sigurimi i tij më pas më qëlloi në fytyrë pa shikuar prapa, përpara një turme. Gati më rrëzoi dhe bëri që syzet e mia të më bininnga fytyra.” Spears vazhdoi, “Unë jam me njerëz gjatë gjithë kohës. Në fakt, atë natë. Unë isha me një grup prej të paktën 20 fNS. Ekipi im i sigurisë nuk goditi asnjë prej tyre.”

Këngëtarja tha se historia e ngjarjes ka qenë “super e turpshme”, por duke qenë se ajo është shfaqur kudo, mendon se është “e rëndësishme të ndajë këtë histori dhe të nxisë njerëzit në sytë e publikut që të japin shembull dhe t’i trajtojnë të gjithë njerëzit me respekt”. “Dhuna fizike po ndodh shumë në këtë botë. Shpesh pas dyerve të mbyllura. Unë qëndroj me të gjitha viktimat dhe zemra ime është për të gjithë ju,” vazhdoi artistja. “Unë ende nuk kam marrë një falje publike nga lojtari, siguria e tij e o. Shpresoj se ata do…”