Britney Spears: Nuk do të performoj më kurrë në SHBA

Britney Spears, ikona e muzikës pop dhe fituese e çmimit Grammy, ka bërë sërish bujë me një postim emocional në Instagram, ku zbuloi një vendim për të ardhmen e saj artistike.
Këngëtarja deklaroi se nuk do të performojë “kurrë” më në Shtetet e Bashkuara, për arsye që i përshkroi si “jashtëzakonisht të ndjeshme”.
Postimi u shoqërua me një foto mbresëlënëse të Spears e ulur në skenë pranë një pianoje të bardhë, duke nxitur reagime dhe kureshtje nga fansat në mbarë botën. “Nuk do të performoj më kurrë në SHBA për arsye jashtëzakonisht të ndjeshme,” shkroi ajo, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Megjithatë, këngëtarja la të hapur mundësinë e koncerteve jashtë SHBA-së. Ajo shprehu dëshirën për të performuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe Australi, madje ndau edhe një moment shumë personal lidhur me një nga djemtë e saj.
“Shpresoj të jem ulur në një stol, me një trëndafil të kuq në flokë, duke performuar me djalin tim… në Mbretërinë e Bashkuar dhe Australi shumë shpejt. Ai është një yll i madh dhe jam e përulur të jem në praninë e tij,” shkroi Spears.
Britney ka dy djem, Sean Preston (20) dhe Jayden (19), nga martesa me ish-bashkëshortin Kevin Federline. Në të njëjtin postim, ajo përmendi edhe dëshirën për t’i dhuruar pianon e fotos njërin prej tyre, pa specifikuar se cilin, duke shtuar një dimension intim dhe emocional në rrëfimin e saj.
Këngëtarja foli gjithashtu për videot e saj të shpeshta të vallëzimit në Instagram, të cilat shpesh kanë qenë objekt diskutimi. Sipas saj, vallëzimi është një mënyrë shërimi. “Po, ndonjëherë është e turpshme… por kam kaluar nëpër zjarr për të shpëtuar jetën time,” shkroi ajo, duke theksuar se kjo formë shprehjeje e ka ndihmuar të përballojë periudha të vështira.
Britney Spears nuk ka performuar live që nga tetori i vitit 2018, kur përfundoi turneun Piece of Me në Austin. Ajo ishte planifikuar të rikthehej me rezidencën Domination në Las Vegas në vitin 2019, por koncertet u shtynë dhe më pas ajo u tërhoq nga skena.
Megjithatë, Spears ka vazhduar të publikojë muzikë të re, përfshirë bashkëpunimin me Elton John në vitin 2022 në këngën “Hold Me Closer” dhe me will.i.am në vitin 2023 në “Mind Your Business”.