Britney Spears në rehabilitim pas arrestimit, flet Kevin Federline

Kevin Federline është shprehur se është “i lumtur” që Britney Spears po kërkon ndihmë me vullnetin e saj.
Ish-bashkëshorti i këngëtares reagoi të hënën përmes avokatit të tij, pas lajmeve se Spears është shtruar vullnetarisht në rehabilitim, pas arrestimit për drejtim mjeti në gjendje të dehur muajin e kaluar.
“Kevin është në dijeni të raportimeve që ajo është futur në rehabilitim dhe, nëse ka nevojë për ndihmë, ai është i lumtur që po e merr atë. Vendimi duket se është marrë nga vetë ajo dhe jo i imponuar nga të tjerët,” tha avokati i tij, Mark Vincent Kaplan, për TMZ.
Burime për Page Six konfirmuan se vendimi i Spears për t’u trajtuar për abuzim me substanca ka qenë plotësisht i saji.
“Kjo nuk ka të bëjë me një substancë të vetme, ka një qëllim të dyfishtë… bëhet fjalë për faktin që Britney po vendos shëndetin e saj mendor në plan të parë dhe po merr kohë për veten,” tha burimi. “Ajo është e përkushtuar të punojë për shëndetin e saj. Është diçka që e dëshiron vetë.”
Federline, i cili ishte i martuar me Spears nga viti 2004 deri në 2007, ka dy djem me të: Sean Preston, 20 vjeç, dhe Jayden James, 19 vjeç. Sipas burimeve, edhe familja e Spears e mbështet këtë vendim.
“Të gjithë duan që Britney të jetë mirë dhe në një gjendje të shëndetshme. Fakti që kjo ishte zgjedhja e saj tregon sa e vendosur është për rikuperimin dhe për t’u rikthyer në një gjendje të qëndrueshme,” shtoi burimi.
Më 4 mars, Spears u ndalua nga autoritetet pasi po drejtonte në mënyrë të rrezikshme, duke lëvizur nga një korsi në tjetrën. Gjatë arrestimit, policia dyshohet se gjeti një substancë të panjohur në makinën e saj dhe besohet se ajo kishte konsumuar alkool dhe droga.
Pas incidentit, artistja ka kaluar kohë me djemtë e saj dhe madje ka publikuar foto me ta gjatë një pushimi me jaht muajin e kaluar.