Britney Spears: Arsyeja që hoqa dorë nga muzika

Britney Spears deklaroi rastësisht se “hoqi dorë nga biznesi” ndërsa reflektoi mbi konservatorin e saj 13-vjeçar në një postim të ri në Instagram.

Artistja ndau një video të saj duke kërcyer me këngën “Get Naked (I Got a Plan”) të vitit 2007, duke shkruar në mbishkrimin se është kënga e saj “e preferuar”.

Spears më pas u kthye në ditët e saj të performancës dhe se si duhej të ndante vëmendjen me kërcimtarët e saj rezervë. “Ishte vërtet e çuditshme sepse kërcimtarët e mi dolën në skenë për këtë këngë” shkruajti ajo. “Unë mendoj se ishin të gjitha ato rregulla që ju dini !!! Merre me mend të kesh gjitha ato rregulla dhe mos të kesh të drejtën e fjalës për 13 vjet ! Nuk është çudi që e lashë biznesin. ”

Videoja shoqëruese e Britney e tregoi atë duke u rrotulluar rreth një dhome në Maui vitin e kaluar, të cilën ajo e ripostoi veçanërisht ndërsa dy djemtë e saj përgatiteshin të lëviznin nga Kalifornia në Hawaii me babanë e tyre, Kevin Federline.

“Britney Spears nuk do të ndërhyjë dhe do të pranojë zhvendosjen”, tha avokati i saj. Një burim konfirmoi më parë se këngëtarja e “Womanizer”, së cilës i mbaroi konservatori në nëntor 2021, i pa për herë të fundit djemtë e saj në fillim të vitit 2022. Ata zgjodhën të anashkalonin martesën e saj me Sam Asghari atë qershor.

Një speciale e fundit televizive pretendoi se Preston dhe Jayden “nuk i janë përgjigjur” mesazheve me tekst të nënës së tyre verën e kaluar për shkak të fotove të saj intime në mediat sociale.