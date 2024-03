Britania zotohet të ndërtojë stacione të reja energjie gazi

Qeveria e kryeministrit britanik Rishi Sunak u zotua të martën të ndërtojë termocentrale të reja me gaz për të rritur sigurinë e energjisë, duke tërhequr kritika mbi politikat e tij klimatike përpara zgjedhjeve të përgjithshme të këtij viti.

Qeveria konservatore, e cila synon të arrijë zero emetimet neto të karbonit deri në vitin 2050, njoftoi në një deklaratë se do të kërkonte të ndërtonte termocentralet me gaz për të shmangur një kërcënim të ndërprerjeve të energjisë. Mbretëria e Bashkuar ka udhëhequr energjitë me karbon të ulët si energjinë bërthamore, diellore dhe të erës në një strategji për të luftuar faturat e larta të energjisë elektrike dhe gazit, të cilat u goditën pasi prodhuesi kryesor Rusia pushtoi Ukrainën në fillim të vitit 2022, duke ndërprerë furnizimet me gaz dhe duke shkaktuar një kosto. -kriza e jetesës.

Sunak, konservatorët e të cilit pasojnë partinë kryesore të opozitës Laburiste në sondazhet e opinionit, shtoi se Britania duhet të arrijë qëllimin e saj neto zero “në një mënyrë të qëndrueshme që nuk i lë njerëzit pa energji në një ditë me re dhe pa erë”. Duke përshkruar premtimin në Londrën qendrore, ministrja e energjisë Claire Coutinho paralajmëroi gjithashtu se “pa mbështetjen e gazit nga burimet e rinovueshme, ne përballemi me perspektivën e vërtetë të ndërprerjeve të energjisë”. Komiteti i pavarur i Ndryshimeve Klimatike (CCC), një organ i Mbretërisë së Bashkuar që këshillon shtetin, pranoi vitin e kaluar se një “sasi e vogël” energjie me gaz në 2035 ishte “në përputhje me një sistem energjie të dekarbonizuar” në mënyrë që të siguronte ekuilibër dhe të garantonte sigurinë. të furnizimeve me energji.

Sunak vitin e kaluar kishte zbutur objektivat e tij neto zero, veçanërisht duke vonuar një ndalim të shitjes së makinave me benzinë dhe naftë me pesë vjet deri në vitin 2035. Mbretëria e Bashkuar ka lëshuar gjithashtu një sërë licencash të reja për kërkimin e naftës dhe gazit për të hequr furnizimet me energji në mes të luftës së presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë.

“Ky është hapi i fundit në përpjekjet për të arritur zero neto në një mënyrë të qëndrueshme dhe pragmatike që e çliron Mbretërinë e Bashkuar nga nevoja për t’u mbështetur te diktatorët e huaj si Putini”, shtoi qeveria.