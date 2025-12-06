Britania gati të dëbojë 700 familje shqiptare me fëmijë, 3,000 paund për tu larguar

Rreth 700 familjeve shqiptare mund tu ofrohen më shumë se 3,000 paund për tu larguar nga Mbretëria e Bashkuar, ndërsa ministrat përballen me një projektligj për emigracionin. Shume familje kanë kërkuar strehim, kërkesat e të cilëve tashmë janë refuzuar, por dhe vetë ata kanë refuzuar të kthehen në shtëpi vullnetarisht.
Muajin e kaluar, Sekretarja e Brendshme kritikoi vonesat nga departamenti i saj për t’i deportuar ata, ndërsa njoftoi ndryshime rrënjësore në sistemin e imigracionit. Shabana Mahmood tani po shqyrton një rritje të shumës së parave që u ofrohet migrantëve që pranojnë të largohen, për të përshpejtuar largimin e tyre.
“Kjo do të thotë që ne mund t’i heqim ato më shpejt dhe taksapaguesi kursen para sepse ata nuk do të vendosen në hotele me çmime të shtrenjta për natë. Po shqyrtojmë nëse rritja e kësaj shume mund të ndihmojë, veçanërisht me familjet, sepse kemi 700 familje shqiptare që janë azilkërkues të dështuar në sistem. Nëse një nxitje e vogël i largon ata, atëherë kjo është sigurisht gjëja e duhur për t’u bërë dhe kjo është arsyeja pse po e shqyrtojmë,” deklaroi ajo.
Kjo vjen ndërsa zyrtarët paralajmëruan se mungesa e përparësisë në largimin e familjeve ka bërë që përfitimi personal i vendosjes së një fëmije në një varkë të vogël të rrezikshme të jetë më i madh se rreziqet e konsiderueshme të këtij veprimi. Një qendër e tetë për largimin e imigracionit u hap nga Ministria e Brendshme këtë javë, pranë Oksfordit, për të ndihmuar në rritjen e fluturimeve të deportimit.
Campsfield House shton 160 shtretër në 2,400 shtretër që janë aktualisht në dispozicion në vendet e paraburgimit në Mbretërinë e Bashkuar dhe pritet të zgjerohet më tej, me 240 vende të tjera, në të ardhmen. Vendi do të ndalojë mbërritjet me varka të vogla së bashku me kriminelët e huaj që duhet të deportohen dhe shkelësit e ligjit për imigracionin që gjenden duke punuar ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar.
Duke parë përreth objektit përpara se të zhvendoseshin migrantët e parë, Alex Norris i tha LBC-së: “Publiku pret rend dhe kontroll në sistemin tonë të migracionit dhe një pjesë thelbësore e kësaj është rritja e numrit të njerëzve që largohen.
“Për ta bërë këtë, duhet të kesh një paraburgim shumë të mirë. Pra, ky është objekti që po hapim këtu për atë fazë të fundit përpara se njerëzit të largohen nga vendi. Kemi bërë hapa vërtet të rëndësishëm gjatë kohës sonë në qeveri, por duam të shohim më shumë. Ne do të bëjmë ndryshime në ligj, siç u zotuam disa javë më parë, për t’u siguruar që, qoftë interpretimi i brendshëm apo traktatet ndërkombëtare, ato të mos e pengojnë këtë,” tha Norris