Britania e Franca shesin mjegull për Palestinë, Izraeli gati ujdi me Sirinë e Al-Sharaa

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u përgjigj thjeshtë për njohjen e një të Palestinës nga Mbretëria e Bashkuar, Kandaja dhe Australia – nuk do të lejojnë që ndodhë një shtet terrorist i tillë dhe u raportoi se ka progres në ujditë diplomatike e re me Sirinë dhe Libanin është afër.

Ishte pikërisht kjo që e theksoi se fitoret ndaj terroristëve islamistë në veri që mundësuan këto ujdi që janë afër të arrihen raportojnë mediat izraelite. Optimist ishte edhe lideri i ri i Sirisë, Ahmed Al-Sharaa për një marrëveshje për Izraelin.

Në fillim të mbledhjes së kabinetit qeveritar izraelit Netanyahu u tha se marrëveshjet e sigurisë me Bejrutin e Damaskun mund të çojnë drejt marrëveshjeve të paqes me dy shtetet fqinje.

Gazeta izraelite Times of Israel raportoi të dielën se një zyrtar amerikan u ka thënë se marrëveshja e sigurisë mes Izraelit dhe Sirisë është 99 % e kryer dhe “se njoftimi zyrtar pritet brenda dy javësh” . Ishte raportuar më parë se kjo mund të ndodhë në mbledhjen e OKB’së ku lideri i Sirisë u lejua të merrte pjesë.

Al-Sharaa që nga fillimi ka shprehur gatishmëri për bashkëpunim me Perëndimin që prej se koalicioni i tij i rebelëve sirianë dëboi regjimin e Assad. Pavarësisht vështirësive dhe konfliteve veprimet në terren të regjimit të tij në dëbimin e grupeve terroriste islamiste si palestineze dhe pro-iraniane kanë dëshmuar gatishmërinë për kompromis.

