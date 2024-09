Brenda pak muajsh, NATO do të hapë zyrën e saj të parë rajonale ndërlidhëse në Lindjen e Mesme

Përfaqësuesi i parë special i aleancës për rajonin, Javier Colomina për The National tha se NATO po kërkon në mënyrë aktive të forcojë lidhjet me vendet e Lindjes së Mesme ndërsa shqetësimi rritet për paqëndrueshmërinë. Duke folur në selinë e NATO-s në Bruksel përpara vizitës së tij të parë zyrtare në Kajro, Colomina tha se diskutimet për të forcuar marrëdhëniet me rajonin kishin filluar vitin e kaluar, por lufta e Gazës u kishte dhënë aleatëve shtyrjen politike të nevojshme për të rritur angazhimin rajonal.

Vendimtare për përpjekjet e NATO-s do të jetë hapja e zyrës së saj të parë rajonale të ndërlidhjes në kryeqytetin e Jordanisë Amman pas disa muajsh, tha Colomina. Ajo pritet të funksionojë në një mënyrë të ngjashme me një ambasadë duke mbështetur gjithashtu marrëdhëniet dypalëshe të aleancës me Jordaninë.

“Ambasada do të na ndihmojë të mbledhim informacione politike, të flasim me njerëzit në terren dhe të kuptojmë më mirë se si gjërat po evoluojnë. Do të ketë edhe mundësi të tjera që ndoshta të kemi një prani në vende të tjera nëse kjo është dëshira e disa partnerëve jugorë,” tha ai.

Përqendrimi i aleancës në lagjen e saj jugore nuk do të vijë në kurriz të mbështetjes për Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë, e cila mbetet prioriteti i saj kryesor, tha Colomina. Por ai shihet si një hap i domosdoshëm pasi kërcënimet e sigurisë bëhen më globale.