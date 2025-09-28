Brenda darkës luksoze të martesës së Selena Gomez dhe Benny Blanco

Fundjava e madhe e dasmës së Selena Gomez ka filluar me stil me një darkë prove joshëse në një rezidencë rurale në lagjen e pasur Hope Ranch të Goletas – një pronë e madhe prej 1,863 akrash në rrëzë të maleve Santa Ynez, transmeton Gazeta Metro.
Gostia e së premtes në mbrëmje pa mysafirë – përfshirë shoqen e saj më të mirë Taylor Swift, e cila u pa duke hyrë me një konvoj prej tre SUV-ash – të zbrisnin në pronën e lyer me gëlqere me 10 dhoma gjumi, pasi u shoqërua në vend me një flotë autobusësh Mercedes.
Shtëpia madhështore, e cila ndodhet në një truall prej shtatë akrash dhe është ndërtuar në vitet 1930, është në pronësi të shefit të sigurimeve Greg Econn sipas të dhënave të Daily Mail.
Gomez, 33 vjeç, do t’i thotë “Po” producentit të muzikës Benny Bianco, 37 vjeç, në një ceremoni në kopshtin romantik Sea Crest – një plantacion privat prej 70 akrash në Goleta.